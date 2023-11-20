الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

انتظام الدراسة بمدارس الجيزة

انتظام الدراسة، فيتو
انتظام الدراسة، فيتو

أكد مصدر مطلع  في محافظة الجيزة، انتظام سير العملية الدراسية بمختلف مدارس المحافظة.

وأوضح المصدر أنه لم يُصدر أي قرار من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بسبب الطقس، موضحا أنه على أساس ذلك فإن الدراسة منتظمة في مواعيدها دون أي تعطيل، ووفق القواعد المنظمة لها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المصدر لـ فيتو أنه تم التأكيد على جميع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة ضرورة متابعة سير العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة.

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هيئة الأرصاد الجوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس السواحل الشمالية الشرقية الغلاف الجوي الغربية الوجه البحرى اليوم الاثنين حالة الطقس اليوم الاثنين وزارة التربية والتعليم

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