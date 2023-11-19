الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة غدا

تعطيل الدراسة؛ فيتو
تعطيل الدراسة؛ فيتو

كشف مصدر مسئول  في محافظة الجيزة، أنه لم يُصدر أي قرار من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تعطيل الدراسة غدا الإثنين بسبب الطقس، موضحا أنه على أساس ذلك فإن الدراسة منتظمة في مواعيدها دون أي تعطيل، ووفق القواعد المنظمة لها من قبل وزارة التربية والتعليم.

 


وأضاف المصدر لـ فيتو أنه تم التأكيد على جميع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة ضرورة متابعة سير العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة.

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هيئة الأرصاد الجوية

 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الإثنين  ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

 

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

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