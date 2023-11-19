محافظ القليوبية يشهد فعاليات الاحتفالية السابعة لبرنامج المنح الدراسية مُستقبلى

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاحتفالية السنوية السابعة لبرنامج المنح الدراسية «مستقبلي»، للمعلمين والطلاب والتي نظمتها الشركة المصرية للتكرير بمجمع بترول مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، والدكتور محمد سعد رئيس الشركة المصرية للتكرير، والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للمشروعات، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظتي القليوبية والقاهرة.

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وأعرب "محافظ القليوبية" عن سعادته بالتواجد في احتفالية تخرج دفعة جديدة من المستفيدين ببرنامج المنح الدراسية «مستقبلي» والذي يُعد من أهم برامج التنمية المجتمعية، التي تقدمها الشركة المصرية للتكرير بهدف تلبية احتياجات المجتمع المحلي

وأكد أن الدولة لا تألوا جهدًا للوصول إلى أفضل سُبل التطوير وتنمية الوعي المجتمعي للمشاركة في دفع عجلة التنمية، مُشيرًا إلي أهمية برنامج مستقبلي لما يُقدمه من مساهمة فعالة لتحقيق مستقبل علمي أفضل سواءً كان للطلاب أو المعلمين أو خريجي الجامعات، وذلك من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية العلمية وحملات التوعية وغيرها من الأنشطة التي تدعم التعليم، مما يؤثر بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، ومن ما يؤثر علي المستفيدين بشكل فعال في الإرتقاء بمجتمعاتهم، مُقدمًا خالص الشكر للشركة المصرية للتكرير لما تقدمه من إسهامات عديدة لخدمة المجتمع علاوة علي النهوض بأوضاع سكان المناطق المحيطة بالشركة سواءً في مسطرد أو الخصوص أو شبرا الخيمة والمطرية، متمنيًا للجميع دوام التوفيق في دعم جهود الدولة في التطوير والتنمية.

كما استعرض الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، جهود الشركة منذ إطلاق مبادرة مستقبلي لتطوير المنظومة التعليمية وعن إيمانه بأهمية إعطاء فرصة للشباب لتمكينهم ومساعدتهم على إطلاق قدراتهم ليصلوا الي ابعد وأبدع النجاحات

وقال إن الشركة المصرية للتكرير تُعد نموذجا هاما جدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتماشى مع إستراتيجية الدولة وأمن الطاقة، ولم يكن ليري النور لولا مساندة الدولة والسيد الرئيس، هذا اليوم من كل عام تجديد في الوعي والعقل المصري، نؤمن أن الإستثمار في الشباب هو الأساس للتقدُم وتحقيق التنمية الإقتصادية، وأشار هيكل الى تقديم 479 منحة دراسية وبرامج تدريبية 152 منحة للطلاب و106 منحة لطلبة التعليم الفني و215 منحة للمعلمين



وألقى الدكتور محمد سعد، رئيس الشركة المصرية للتكرير، الضوء على جهود الشركة المصرية للتكرير في التنمية المجتمعية ومجال التعليم، معربًا عن امتنانه بالنجاح الذي حققه برنامج مستقبلي ومساهمته الفعالة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة في التعليم الفني، والشباب، والمساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال "نؤمن بأحقية الجميع في الحصول على تعليم جيد، لتحقيق المساواة بين جميع الأفراد، بما يساهم في بناء المجتمعات وتعزيز فرص الأفراد للحصول على وظائف جيدة، وبالتالي حياة أفضل، فعلى سبيل المثال من خلال المنحة المقدمة للطلاب للدراسة في معهد السالزيان "دون بوسكو"، نعمل على تعزيز المهارات الفنية للشباب لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.



وأشار سعد إلى أن شركة القلعة تمتلك سجلًا حافلًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، من خلال شبكة برامج وشراكات للتنمية المجتمعية، وأن المصرية للتكرير تجسد هذا الدور المسئول والمؤثر من خلال برامجها المجتمعية والمستدامة التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وقام برنامج "مستقبلي" بتوفير جميع المستلزمات المدرسية لحوالي 13380 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى توفير 10476 نظارة طبية للمحتاجين، فضلًا عن إطلاق الدورات التدريبية للمعلمين مما أثمر عن إفادة 977 معلمًا بطريقة مباشرة وغير مباشرة على مدار السنوات الماضية.



كما خصصت الشركة فريق عمل مختص بأنشطة التنمية المجتمعية يقوم بإدارة أربعة برامج رئيسية، وهي تحسين المنظومة التعليمية من خلال برنامج "مستقبلي" للطلبة والمعلمين، وتقديم مبادرات العمل التطوعي للشباب وبناء القدرات من خلال برنامج "ريادة"، وبرنامجي "تمكين" و"مشروعي" للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وزيادة الدخل، وبرنامج "تكافل" لدعم ودمج ذوي القدرات الخاصة.



وفى ختام الاحتفالية تم تكريم ٧٩ من المستفيدين الجدد بمنح مبادرة مستقبلي للمعلمين والطلاب لعام ٢٠٢٣، ومنها ١٩ منحة دراسية لطلاب وطالبات التعليم الجامعي، و٢٧منحة دراسية لطلاب التعليم الفني بمعهد السالزيان "دون بوسكو"، و٣٣ منحة تدريبية للمعلمين والمُعلمات بالجامعه الأمريكية بالقاهرة، وذلك لإستكمال دراستهم في أبرز الجامعات الحكومية والخاصة بمصر.



الجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المستفيدين حتى الأن من برنامج "مستقبلي" للطلبة والذي أطلقته الشركة في ٢٠١٦م إلى ٢١٦ طالبًا وطالبة، من بينهم ١٣٣ طالب يستكملون دراستهم الجامعية في مصر، بينما حصل ٤ طلاب على منح للدراسة بجامعات دولية وحصل ٧٩ طالب على منح تدريب فني بمعهد السالزيان "دون بوسكو". وفيما يخص برنامج "مستقبلي" للمعلمين بلغ عدد المستفيدين من البرنامج ٢١٥ معلم ومعلمة وذلك منذ إطلاقه عام ٢٠١٦م.

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