الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص في القليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد إطلاق أعيرة نارية عليه أمام منزله بدائرة مركز شرطة كفر شكر، بسبب خلافات مالية بينهم، لجلسة الثلاثاء المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعي والاستعداد للمرافعة قبل دفاع المتهمين.

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صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8542 لسنة 2022 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 242 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع س"، 35 سنة، عاطل، و"عزى ص ع"، 32 سنة، عامل، و"محمود ص ع"، 34 سنة، عاطل، و"محمود ع س"، 36 سنة، عاطل، و"صبرى ع م"، 31 سنة، عاطل، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية، قتلوا المجني عليه "محمد. و. م"، 30 سنة، بائع خضراوات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

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وأردف أمر الإحالة، بأن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "2 بندقية آلية"، وذخائر "10 خزينة ألية"، وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليه بها "منزله"، وما أن ظفروا به حتى حدثت بينهم مشادة كلامية، قاموا على إثرها بتكبيله واصطحابه إلى مكان تجمعهم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وتواصلوا مع شقيقه لاستلام جثمانه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها "2 بندقية آلية"، كما حازوا واحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سابقة الذكر "10 خزينة"، كما أطلقوا أعيرة نارية داخل التجمعات السكنية.

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جنايات بنها محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مركز شرطة كفر شكر

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