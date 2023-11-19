الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ارشادات محافظة الجيزة للمواطنين من أجل مواجهة الطقس السيئ

محافظة الجيزة،فيتو
محافظة الجيزة،فيتو

 وجهت محافظة الجيزة إرشادات للمواطنين من أجل مواجهة حالة الطقس السيئ  للحد من مخاطر التقلبات الجوية: 

وتمثلت النصائح فيما يلي:

-يجب على مرضى الحساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء الا للضرورة فقط.
- ارتداء الكمامة اثناء الخروج من المنزل في وجود العاصف الترابية، تجنبًا لدخول الهواء الى الشعب الهوائية.
- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.
- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.
- وضع ادوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.
- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم الى الرئتين.
تثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والاسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط.
- إزاحة كافة اصيص (قصارى الزرع ) الموجودة بالبلكونات ووضعها بمكان امن.
- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الاسطح او البلكونات وفك البرجولات غير الثابتة.
- التأكد من غلق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الاتربة والغبار الغرف.
- لا تترك ضلف النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح وتتلاطم وتطير فتقتل المارة او تتلف المقتنيات.
- التخلص الامن من أي عبوات وقود من أي نوع او مذيبات عضوية وعدم تركها بالبلكونة او على الاسطح او في الجراج، وعدم سكبها بالصرف الصحي حتى لا تؤدى الى انفجارات باختلاطها بالغازات الموجودة بمياه الصرف الصحي.
- التخلص من أي "كراكيب – كراتين- صفائح - لفائف" مخزنة فوق الاسطح والبلكونات.
- كن إيجابي وابلغ فورًا عن أي لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الانارة او واجهات المحلات على الخط الساخن 114.
-  على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.
- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو مائل.
- لا تترك كسوة السيارة عليها فقد تطير.
- على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.
 

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التقلبات الجوية الخط الساخن الشعب الهوائية الطرق الصحراوية حالة الطقس السيء محافظة الجيزة محافظة مطروح

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