تعطيل الدراسة في محافظة مطروح غدا
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تعطيل الدراسة، غدا الاثنين، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بمطروح، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انتظام الدراسة غدًا الإثنين 20 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك وفقا لتنبؤ الأرصاد الجوية.
وتنفى محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من إشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.
وتناشد المحافظة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر بالمحافظة.
وكان قد تعرضت محافظة الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة فى كافة الميادين والشوارع العامة وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء.
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