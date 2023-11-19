الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المتحدث العسكري بصنعاء يكشف موقع اقتياد السفينة المختطفة من البحر الأحمر

السفينة الإسرائيلية،
السفينة الإسرائيلية، فيتو

أعلن المتحدث العسكري بصنعاء في بيان مساء الأحد رسميا الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشددا علي أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.



بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.
وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيين، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

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اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر


بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، علي حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، مؤكدة أنها لم يكن على متنها أي إسرائيليين.


تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية


من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.
وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران، لافتا إلي الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن السفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر.
وفقا للتقارير الإعلامية  فإن "جالاكسي ليدر" كان علي متنها 22 شخصا.
 

أول تعليق من البنتاجون على اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، تفاصيل اختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر (صور)

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