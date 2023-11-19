العاهل الأردني يحذر من انفجار المنطقة حال استمرار الحرب على غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل الجاد لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

وطالب الملك عبدالله خلال لقاء المسؤولة الأوروبية، اليوم الأحد، بتحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي بهدف وقف "الكارثة الإنسانية" احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

Advertisements

ورأى الملك الأردني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "بترا" بأن "استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها".

وشدد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى دور الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

ودعت أورسولا فون دير لاين إلى ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، معلنة رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، فيما أكدت كذلك على أهمية "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس".

وبحث العاهل الأردني مع المسؤولة الأوروبية، حالة العنف في الضفة الغربية، حيث جرى التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين على أهالي مدن الضفة.