الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحة غزة: إجلاء 30 طفل حديث الولادة من مجمع الشفاء تمهيدا لنقلهم إلى مصر

مجمع الشفاء،فيتو
مجمع الشفاء،فيتو

أعلنت صحة غزة مساء اليوم الأحد إجلاء 30 طفلًا حديث الولادة من مجمع الشفاء إلى مستشفى تل السلطان برفح تمهيدًا لنقلهم إلى مصر.

نقل الأطفال حديثي الولادة من مستشفى الشفاء


وكان قد أعلن فريق من منظمة الصحة العالمية، أنه سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلا من الخدج، عقب خروج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

رأى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأحد أن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى "منطقة موت".

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وقال فولكر تورك في بيان إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات ال48 الماضية في غزة تفوق التصور".

وحذر تورك من أن "مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف إلى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".

من ناحية اخرى حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، من مغبة ارتكاب جيش الاحتلال للمزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عامة، وفي مناطق شمال القطاع بشكل خاص، كجزء لا يتجزأ من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وبهدف القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق.


وأضافت الوزارة، في بيان: "إلى جانب إجبار مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي، خاصة وأن المواطنين يدركون أن لا مكان آمن في قطاع غزة ممكن أن يلجأوا إليه من قصف الاحتلال وتدميره المتواصل للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها".

جرائم الإبادة الجماعية في غزة


وترى الوزارة أن جرائم الإبادة الجماعية هي سياسة إسرائيلية رسمية يتبعها جيش الاحتلال لتحقيق أهدافه في ضرب واستهداف جميع مكونات الحياة المدنية الفلسطينية شمال قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس بما فيها مدارس الإيواء التابعة للأونروا.



فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة


وأكدت أيضا أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة يشجع الجانب الإسرائيلي على مواصلة وتصعيد ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، بل ويصبح أكثر جرأة في استكمال حلقات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.ولليوم الـ44 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.


وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.


وأعلن المكتب الحكومي في غزة،  أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة.
 

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