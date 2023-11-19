الأحد 19 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة حازم عمر الانتخابية تعقد اجتماعا مع أمانة الفلاحين بحزب الشعب الجمهوري

حازم عمر يجتمع مع
حازم عمر يجتمع مع أمانة الفلاحين بالشعب الجمهوري، فيتو

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الفلاحين المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

 لقاء حازم عمر مع أمانة الفلاحين بحزب الشعب الجمهوري 

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، النائب علي أحمد علي أمين محافظة كفرالشيخ- أمين مساعد أمانة الفلاحين المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية.

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بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب علي أحمد علي، رحب فيها بالحضور من أمانة الفلاحين، مؤكدًا على أهمية دور الفلاحين داخل المجتمع المصري، لاسيما أنهم يمثلون شريحة كبيرة بمصر، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.

 

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أول المؤتمرات الانتخابية، بمركز الأزهر للمؤتمرات، وسط حضور من قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري. 

 

من جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الشعب الجمهوري خلال الفترة السابقة استطاع أن يكون له قاعدة حزبية في جميع المحافظات.

 

وقال: قرارنا بخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يأتِ من فراغ، وإنما لوجود العديد من العوامل التي تساهم في ذلك

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ووجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، كافة قيادات حزب الشعب الجمهوري بالاجتهاد خلال فترة الدعاية الانتخابية، والتواجد في الشارع بين المواطنين، وكذلك على نواب الحزب العمل من خلال دوائرهم والحشد ليوم الانتخابات.

 

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