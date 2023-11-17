الجمعة 17 نوفمبر 2023
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سياسة

أمين الشعب الجمهوري: ترشح حازم عمر لم يكن عشوائيا وإنما نتاج دراسة 7 سنوات

مؤتمر حزب الشعب الجمهوري
مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لدعم حازم عمر،فيتو

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الشعب الجمهوري خلال الفترة السابقة استطاع أن يكون له قاعدة حزبية في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الأول، للمرشح الرئاسي حازم عمر، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وبدأ المؤتمر بفيلم تسجيلي، عن رؤية وبرنامج المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وقال: قرارنا بخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يأتِ من فراغ، وإنما لوجود العديد من العوامل التي تساهم في ذلك.

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ووجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، كافة قيادات حزب الشعب الجمهوري بالاجتهاد خلال فترة الدعاية الانتخابية، والتواجد في الشارع بين المواطنين، وكذلك على نواب الحزب العمل من خلال دوائرهم والحشد ليوم الانتخابات.

وأكد أبو هميلة أن الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في منتهى الأهمية، قائلا: واثق على تحقيق هدفنا من الترشح في الانتخابات الرئاسية. 

وأشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية المحافظات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على ضرورة الدعم للمرشح الرئاسي.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: قرار ترشيح المهندس حازم عمر في الانتخابات الرئاسية لم يأت بشكل عشوائي، وإنما نتاج دراسات استمرت نحو ٧ سنوات.

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اختيارها للرمز الانتخابي لمرشحها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2024.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة إنه تم اختيار رمز «السلم» رمزا للمرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يكون رقم أربعة بكشوفات الانتخابات.

 

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