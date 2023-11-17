بحضور قيادات وأعضاء الشعب الجمهوري.. حازم عمر يعقد أول مؤتمراته الانتخابية.. يستعرض تفاصيل النهوض بالمحليات.. ويتعهد بتخفيض أسعار السلع حال فوزه

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أولى المؤتمرات الانتخابية، بمركز الأزهر للمؤتمرات، وسط حضور من قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي مختصر لبرنامج المرشح الرئاسي حازم عمر، والذي عرض خلاله الرؤية الخاصة بإصلاح عدد من الملفات.

من جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الشعب الجمهوري خلال الفترة السابقة استطاع أن يكون له قاعدة حزبية في جميع المحافظات.

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وقال: قرارنا بخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يأتِ من فراغ، وإنما لوجود العديد من العوامل التي تساهم في ذلك

ووجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، كافة قيادات حزب الشعب الجمهوري بالاجتهاد خلال فترة الدعاية الانتخابية، والتواجد في الشارع بين المواطنين، وكذلك على نواب الحزب العمل من خلال دوائرهم والحشد ليوم الانتخابات.

وأكد أبو هميلة أن الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في منتهى الأهمية، قائلا: واثق على تحقيق هدفنا من الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية المحافظات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على ضرورة الدعم للمرشح الرئاسي.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: قرار ترشيح المهندس حازم عمر في الانتخابات الرئاسية لم يأت بشكل عشوائي، وإنما نتاج دراسات استمرت نحو ٧ سنوات.

أكد المهندس حازم عمر، المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه يضع ملف إصلاح المحليات في مقدمة الأولويات، قائلا: أي خلل في النظام المحلي يؤثر على حياة المواطنين، والقليل من الفساد يبدو كثير وهو ما يؤدي لإشاعة الإحباط بين المواطنين.

وشدد حازم عمر، على ضرورة عمل إصلاح شامل في الإدارة المحلية للحفاظ على التنمية الشاملة وتخفيف الضغط على الحكومة المركزية وتحسين الخدمات.

ودعا المرشح الرئاسي حازم عمر، إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية لوجود كوادر محلية قوية.

وأكد أهمية الانتهاء من تشكيل مجالس محلية قوية للقيام بدورها في الرقابة والمتابعة ونقل طلبات المواطنين واحتياجاتهم لتعديل أولويات مشروعات المحافظات، وفقا للمطالب والاحتياجات.

وأشار المرشح الرئاسي، إلى ملف تقسيم المحافظات، من خلال إعادة تقسيم المحافظات على أساس نوعي لتحقيق التنمية الشاملة ومنع التعديات والعشوائيات.

وأوضح حازم عمر، أن إنشاء محافظات نوعية جديدة يساهم في تقليل حجم المحافظات، وعمل التنمية الشاملة الحقيقية.

وأكد المرشح الرئاسي، أهمية البدء في العمل على توفير موارد ذاتية لكل محافظة، لافتا إلى أن ضعف التشريعات المحلية أحد أسباب ضعفها.

وأكد ضرورة الاستفادة من كافة الدراسات النظرية في إصلاح المنظومة المحلية للقضاء على الفساد والبيروقراطية، بما يساهم في عودة المشروعات الصغيرة والقرية المنتجة، بما يساهم في دعم الاقتصاد والحد من البطالة.

وأشار حازم عمر، إلى أن إنهاء مشكلات الإدارة المحلية يقضي على ما يقرب من ٨٠% من مشاكلنا، مؤضحا أن جميع ما يعانيه المواطنين في ملفات التعليم والصحة والصرف والصحي وغيرها مرتبط بإصلاح الإدارة المحلية.

وتعهد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بـ تخفيض أسعار السلع الغذائية خلال ١٠٠ يوم في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المرشح الرئاسي، أن السلع التي يستهدف تخفيض أسعارها مثل البقوليات، الأرز، السكر، المعجنات، اللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان وبعض منتجاتها.

وأشار إلى أن تخفيض أسعار هذه السلع من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المنتجات المحلية، وكذلك إلغاء هذه الضريبة والجمارك عن السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

وقال حازم عمر: وفي المقابل لتعويض موارد الموازنة العامة للدولة،سيتم رفع أسعار السلع الترفيهية، لاسيما التي لا يستخدمها كل المواطنين.

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أن البرنامج الانتخابي مدروس بشكل كبير وبدقة عالية، ويشمل معالجات لكافة المشاكل وبه سياسات وآليات تطبيق.

وأكد حازم عمر، أن عمليات الإصلاح التي يستهدفها البرنامج الانتخابي من خلال عمل مؤسسي، حتى يؤتى ثماره ويكون بعيدا عن رؤية أصحاب المصالح ويساعد فى القضاء على الفساد، وعمل تسهيلات أكثر للمستثمرين وتطوير الزراعة، وتوفير فرص عمل للشباب ورفع معدلات النمو، والحفاظ على البنية التحتية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.