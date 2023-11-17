الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

السكر واللحمة، حازم عمر يتعهد بتخفيض الأسعار خلال 100 يوم حال فوزه بالرئاسة

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر،فيتو

تعهد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بتخفيض أسعار السلع الغذائية خلال ١٠٠ يوم في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري. 

 

وأوضح المرشح الرئاسي، أن السلع التي يستهدف تخفيض أسعارها مثل البقوليات، الأرز، السكر، المعجنات، اللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان وبعض منتجاتها.

وأشار إلى أن تخفيض أسعار هذه السلع من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المنتجات المحلية، وكذلك إلغاء هذه الضريبة والجمارك عن السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

 

Advertisements

 

وقال حازم عمر: وفي المقابل لتعويض موارد الموازنة العامة للدولة،سيتم رفع أسعار السلع الترفيهية، لاسيما التي لا يستخدمها كل المواطنين.

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أن البرنامج الانتخابي مدروس بشكل كبير وبدقة عالية، ويشمل معالجات لكافة المشاكل وبه سياسات وآليات تطبيق.

 

وأكد حازم عمر، أن عمليات الإصلاح التي يستهدفها البرنامج الانتخابي من خلال عمل مؤسسي، حتى يؤتى ثماره ويكون بعيدا عن رؤية أصحاب المصالح ويساعد فى القضاء على الفساد، وعمل تسهيلات أكثر للمستثمرين وتطوير الزراعة، وتوفير فرص عمل للشباب ورفع معدلات النمو، والحفاظ على البنية التحتية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اختيارها للرمز الانتخابي لمرشحها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2024.

 

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة إنه تم اختيار رمز «السلم» رمزا للمرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يكون رقم أربعة بكشوفات الانتخابات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حازم عمر المرشح الرئاسي حازم عمر السلع الغذائية السلع الانتخابات الرئاسية الانتخابات

مواد متعلقة

حازم عمر: نحتاج إصلاح شامل للمحليات وإعادة تقسيم المحافظات على أساس نوعي(صور)

أمين الشعب الجمهوري: ترشح حازم عمر لم يكن عشوائيا وإنما نتاج دراسة 7 سنوات

4 في مهمة رئاسية، السيسي يوجه بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية دعما لأهالي فلسطين، ويمامة يركز على محورى التعليم والإقتصاد، ودعاية حازم عمر تضىء كباري القاهرة

السلم رمزا انتخابيا للمرشح الرئاسي حازم عمر

الأكثر قراءة

رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب

تحذير عاجل، منخفض جوى عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

القسام تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي الذي مات خوفا من جيش الاحتلال (فيديو)

الجنائية الدولية تتلقى طلب فتح تحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة من 5 دول

تشمل 3 بنوك مصرية.. خطة لطرح الأصول الحكومية لتوفير العملة الصعبة.. تحركات كبيرة لوزارة المالية.. وخبراء يكشفون المكاسب

بوتين يقترح حلولًا للخلاص من التوترات الحالية بالعالم

كتائب القسام تنشر فيديو لعملية استهداف جنود إسرائيليين متحصنين في منزل (فيديو)

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي تاريخي على مستوى إفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

بلع لمونة كاملة، إنقاذ حياة مريض خمسيني في المنصورة أصيب بانسداد معوي

عصام السقا يشارك في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

شاب فلسطيني: الشعب المصري عظيم ولا أحد يحبنا في العالم بقدرهم (فيديو)

من أصول عربية وتتحدث 9 لغات، سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة تقدم أوراق اعتمادها (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه

أهم 5 أنشطة اقتصادية تستحوذ على أكبر نسبة مشتغلين خلال الربع الثالث من 2023

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية والحزن

مفتي الجمهورية: الشريعة لم تقف عاجزة عن مراعاة المستجدات وليست عقبة أمام أي تقدم

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

المزيد
الجريدة الرسمية