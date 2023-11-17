السكر واللحمة، حازم عمر يتعهد بتخفيض الأسعار خلال 100 يوم حال فوزه بالرئاسة

تعهد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بتخفيض أسعار السلع الغذائية خلال ١٠٠ يوم في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وأوضح المرشح الرئاسي، أن السلع التي يستهدف تخفيض أسعارها مثل البقوليات، الأرز، السكر، المعجنات، اللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان وبعض منتجاتها.

وأشار إلى أن تخفيض أسعار هذه السلع من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المنتجات المحلية، وكذلك إلغاء هذه الضريبة والجمارك عن السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

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وقال حازم عمر: وفي المقابل لتعويض موارد الموازنة العامة للدولة،سيتم رفع أسعار السلع الترفيهية، لاسيما التي لا يستخدمها كل المواطنين.

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أن البرنامج الانتخابي مدروس بشكل كبير وبدقة عالية، ويشمل معالجات لكافة المشاكل وبه سياسات وآليات تطبيق.

وأكد حازم عمر، أن عمليات الإصلاح التي يستهدفها البرنامج الانتخابي من خلال عمل مؤسسي، حتى يؤتى ثماره ويكون بعيدا عن رؤية أصحاب المصالح ويساعد فى القضاء على الفساد، وعمل تسهيلات أكثر للمستثمرين وتطوير الزراعة، وتوفير فرص عمل للشباب ورفع معدلات النمو، والحفاظ على البنية التحتية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اختيارها للرمز الانتخابي لمرشحها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2024.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة إنه تم اختيار رمز «السلم» رمزا للمرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يكون رقم أربعة بكشوفات الانتخابات.