نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات الملتقى الطلابي للطفولة المبكرة

حيث شهد عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الملتقى الطلابى الرابع لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة وحفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى.

ويقام تحت إشراف شحته حسنى حسين عميد الكلية، أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، رانيا عادل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبتنظيم من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

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الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات

جاء ذلك بحضور فاتن فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، د. عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى والطالبات بالكلية.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة ما تيسر من آيات من الذكر الحكيم، وأعقبه فقرة إنشاد فردى لإحدى طالبات الكلية والعرض الغنائى للفريق الموسيقى لطالبات الكلية.

الدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية

كما تم تقديم عروض حركية لطالبات الكلية تحت إشراف د.أميرة قطب وكيل الكلية، ثم عرض لعشيرة الجوالة بالكلية، وأعقبه افتتاح عاطف حسين المعرض الفنى للمشغولات الفنية والوسائل التعليمية من تنفيذ طالبات الكلية، حيث أشاد سيادته بجمال المعروضات والشغل اليدوى للطالبات.وخلال كلمته هنأ عاطف حسين أبنائه الطلاب بالعام الدراسي الجديد ، معربًا عن سعادته البالغة لتواجده بكلية التربية للطفولة المبكرة.

كما أشاد بروح التعاون التي تسود الكلية، وجهود د.شحته حسنى عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى فى حسن سير العملية التعليمية.

الدكتور شحتة حسنى عميد الكلية

ومن جانبه تقدم د.شحته حسنى عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة علي تقديم كامل الدعم للطلاب، مشيرًا للدور الكبير للكلية وأعضاء هيئة التدريس فى خدمة العملية التعليمية، حيث يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم بجانب الدور الأكاديمى الذي تقوم به الكلية، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية وفى نهاية اللقاء قام د. شحته حسنى بإهداء درع الكلية للدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة، وتكريم قيادات الكلية وطالباتها المتفوقات، كما تم التقاط صورًا تذكارية فى ختام الحفل مع الطلاب

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