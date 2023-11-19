الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مع زيادة أسعار الحديد، توقعات بزيادة أرباح السكك الحديدية من بيع الخردة

قطار،فيتو
قطار،فيتو

تتوقع السكك الحديدية أن ترتفع إيرادات الهيئة من بيع الخردة خلال الفترة القادمة وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الحديد محليا وارتفاع أسعار العملة الأمر الذى انعكس على أسعار طن الخردة. 

وتسعى السكك الحديدية لتحقيق أعلى فائدة من الخردة من خلال  تنظيم عمليات البيع للخردة للحصول على أعلى سعر ممكن. 

وسبق للسكك الحديدية أن قامت ببيع القطار التوربينى والذى لم يكن  آخر محطة لـ"غول" الخردة الذي يجتاح السكك الحديدية، ولكنه مجرد محطة على خط طويل من هذا الطريق المقرر أن يمر عليه قطارات الخردة خلال الفترة المقبلة لالتهامه.

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السكك الحديدية لم يكن لديها أي مانع في تقطيع أي عربة قطار وتحويلها لخردة تنتظر دورها لتاجر الخردة الذي يقطعها تمهيدًا لبيعها بالكيلو لمصانع إعادة تدوير الحديد.

 

وتشمل قائمة الخردة المتوقع أن تطرح خلال الفترة القادمة عربات بضائع وفلنكات وقضبان والسكة نفسها، إضافة إلى قطع الغيار المتهالكة وعربات القطارات المجرى والقطارات القديمة التي خرجت من الخدمة.

 

خبراء النقل طالبوا السكك الحديدية بتشكيل لجنة من كليات الهندسة تشرف بنفسها على عمليات بيع الخردة ولا يتم طرح أي قطعة من العربات أو قطع الغيار قبل كتابة تقرير يؤكد أنها غير صالحة للاستخدام أو للبيع مرة أخرى، وبالتالى يتم السماح لبيعها كخردة.

أكثر من 100 عربة بضائع متهالكة وقديمة لا عمل لها وتم تخزينها منذ سنوات، ومن المقرر أن يتم طرحها للبيع في مزاد كخردة، وهذه العربات منها عربات تحمل "كناتر" وأخرى للنقل المثلج.

ويوجد بالهيئة أكثر من 1000 كيلو سكك حديدية مرشحة للتغيير، وبالتالى سيتم طرح القضبان والفلنكات الخاصة بهذه المسافة على التجار لبيعها خردة.

كما أن هناك أكثر من 55 عربة قطار، بالإضافة إلى بعض الأثاث المتهالك والذي احترق أثناء ثورة يناير، بالإضافة إلى ذلك عربات القطارات الأخرى مثل المجرى وغيرها من العربات التي خرجت من الخدمة تمامًا خلال الفترة الماضية. 

وقال المهندس عبدالله فوزى، مستشار رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، إن قرار بيع الخردة ليس خاطئا كما يتخيل البعض، مشيرًا إلى أنه تم تقنين عمليات بيعها لزيادة أرباح الهيئة.

 

وأضاف المهندس سمير نوار، مستشار وزير النقل للسكك الحديدية والمترو، أن بيع الخردة يتم تحت إشراف لجان متخصصة ولا توجد قطعة واحدة يتم تخريدها قبل وجود تقرير مفصل عن حالتها يؤكد استحالة إعادة استخدامها مرة أخرى.

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