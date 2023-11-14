الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة، فيتو

دوري المحترفين، واصل بتروجت صدارة ترتيب دوري المحترفين، بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني “أ” بمشاركة 20 فريقا، والتي ينظمها اتحاد الكرة. 

وحافظ بتروجت علي قمة جدول ترتيب دوري المحترفين ، رغم تعادله مع وادي دجلة 1-1 في افتتاح مباريات الجولة ، وذلك بعد تعادل لافيينا وخسارة غزل المحلة أقرب المنافسين للفريق البترولي.

 

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة

1- بتروجيت 16 نقطة
2- لافيينا اف سي 15 نقطة
3- وادي دجلة 14 نقطة
4- حرس الحدود 14 نقطة
5- غزل المحلة 14 نقطة
6- أبو قير للأسمدة 13 نقطة
7- القناة 12 نقطة
8- بترول أسيوط 12 نقطة
9- وي 11 نقطة
10- طنطا‏ 11 نقطة
11- السكة الحديد 11 نقطة
12- دكرنس 11 نقطة
13- راية 10 نقاط
14- أسوان 10 نقاط
15- مكادي 9 نقاط
16- بروكسي 9 نقاط
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط
 

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جدول ترتيب دوري المحترفين 

وجاءت نتائج الجولة الثامنة التي إنطلقت الأحد الماضي بمواجهة وادي دجلة ضد بتروجت كالتالي

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة 

راية 2-2 دكرنس 

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين 

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين 


طنطا 2-1 النجوم 

القناة 2-2 الاتصالات  

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود 

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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بتروجت ترتيب دوري المحترفين دوري القسم الثاني دوري المحترفين لافيينا غزل المحلة

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