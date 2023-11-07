محافظ الشرقية يتابع إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظًا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

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مركز االشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

جاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات، وذلك لدفع عجلة العمل به والوقوف على أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل علي تذليها، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة.

تكليف المهندس محمد الصافى بالمتابعة

كلف المحافظ المهندس محمد الصافى السكرتير العام بمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمركز وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت لإفتتاحه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.ومن جانبه أوضح سكرتير عام المحافظة أن المركز سيتم تجهيزه بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة للحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وتقليص زمـن الإسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات

مركز أبوحماد ومدينة القنايات

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ وفى وقت سابق، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد بمتابعة أعمال النظافة بالمدينة والوحدات المحلية حيث توجهت حملة نظافة بالوحدة المحلية بكفر العزازي شملت رفع تراكمات القمامة بمناطق (صينية العزازي والطريق الدولي) لتوفير بيئة صحية نظيفه.وفي مدينة القنايات، تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة والتجميل والتطوير بنطاق المدينة، فضلا عن استكمال أعمال الرصف والتطوير الجارية طبقًا للخطة الموضوعة لعام 2023 - 2024، كما قامت وحدة التدخل السريع المتواجدة على التوالي بمدينة القنايات بإزالة التراكمات الموجودة بالنقطة الوسيطة بالمدينة حيث تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طنا من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة، فضلا عن استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة وترشيد الكهرباء بواسطة العاملين بقسم الإنارة العامة.

رئاسة مركز ومدينة بلبيس وحى أول الزقازيق

وفي مركز ومدينة بلبيس، انطلقت فرق النظافة لتغطي شوارع المدينة لرفع وإزالة كافة تراكمات القمامة من أماكن تجمعها للحفاظ على بيئة صحية نظيفه كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة وتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الإبراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما اشتملت الأعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع والأحياء.وفي حي أول الزقازيق، تم متابعه أعمال الدهانات ورفع كفائة البلدورات وتزيين أعمده الإنارة بعلم مصر، وكذلك متابعه أعمال النظافة ورفع القمامة ورفع السفوحة وذلك بشارع النقراشى وشارع الدلتا عبد اللطيف وشارع المعهد الدينى وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز أباظة وشارع محمد حسين ونفق أبو الريش من أجل إظهار شوارع وميادين الحى بالصورة الحضارية والجمالية.

حى ثان والإبراهيمية وفاقوس

هذا وقد قامت حي ثان الزقازيق، تواصل رئاسة الحي أعمال ترميم البلدورات وغسيل الأرصفة قبل الدهان للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة كما قام مركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة أعمال توسعة وتمهيد مدخل قرية الحلوات/ الطريق الدائري وكذا مدخل عزبه يعقوب بالمدينة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات. وكذا تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتى تضمنت رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى كنس الأتربة والسفوحة، ورى وعناية الأشجار بالحدائق العامة واستكمال أعمال تطوير وتجميل مداخل المدينة.