الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

الشباب والرياضة: إشادة دولية بفعاليات مهرجان أولمبيك فيت للياقة

إشادة دولية بفعاليات
إشادة دولية بفعاليات مهرجان أولمبيك فت، فيتو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اختتام منافسات مهرجان أولمبيك فيت «Olympic Fit» للياقة التنافسية، والتي نظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية IF3.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان شهد مشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 37 دولة، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة من 16 حتي 18 نوفمبر الجاري وسط اشادة دولية من وفود كافة الدول المشاركة والاتحاد الدولي للياقة التنافسية.

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الشباب والرياضة: إشادة دولية بفعاليات مهرجان أولمبيك فت للياقة، فيتو 

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن فعاليات المهرجان شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا على مدار أيامه، بمشاركة أبطال العالم فى اللياقة التنافسية، والذين يمثلون 37 دولة حول العالم، إلى جانب 500 طفل وطفلة في بطولة الـ juniors.

الشباب والرياضة: إشادة دولية بفعاليات مهرجان أولمبيك فت للياقة، فيتو 

وأضاف الوزير، أن تنظيم المهرجان جاء بعد النجاح الكبير الذي تحقق في النسختين الأولي والثانية والتي تم تنظيمها في العاصمة الإدارية عامي 2021 و2022، مشيرًا إلى أن الإقبال كان كبيرًا من الشباب للمشاركة في الفعاليات سواء على مستوى الاحتراف أو الهواة، والذى يأتي لنشر مراكز التدريب لنشر ثقافة الممارسة.

الشباب والرياضة: إشادة دولية بفعاليات مهرجان أولمبيك فت للياقة، فيتو 

وتضمنت الفعاليات تنظيم 8 بطولات متنوعة في نادى «النادي» بالعاصمة الإدارية، وهي بطولة «الفيت للياقة التنافسية» Elfit وتتضمن المنافسات (جرى- سباحة- رفع أثقال- لياقة تنافسية)، وبطولة Calisthenics، ومنافسات strong man، ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثي اللياقة التنافسية (جرى- سباحة- عجل)، ومنافسات juniors للياقة التنافسية، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.

 

وزير الشباب والرياضة يهنئ علي فرج بلقب بطولة سنغافورة للإسكواش

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي فرج لاعب المنتخب المصري للإسكواش والمصنف الأول عالميًا، بعد تتويجه ببطولة سنغافورة للإسكواش.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية من بطولة سنغافورة على البيروفي ديبجو إلياس المصنف الثاني عالميًا بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 78 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 14-12, 11-8.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  الحفل لختامي لبرنامج " دورنا" لتخريج ألف قائد من برنامج بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية،  بالمدينة الشبابية بأبي قير، والذى تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة فى كلمته على دور البرنامج الفعال في تأهيل الشباب للترشح للمحليات،  والمجالس النيابية المختلفة، كما توجه الدكتور أشرف صبحي بالتحية لكل الشباب المصرى، ووعد بحضور باقى مكونات البرنامج.

أشرف صبحي يشهد حفل تخرج ألف قائد ببرنامج تعزيز قدرات الكوادر الشبابية، فيتو 

وتضمنت فعاليات الحفل تقديم الخريجين لبعض العروض الفنية، وقدمت مي علي أخصائى اول التدريب بمركز خدمات التنمية عرض ختامي شمل مخرجات البرنامج واهدافه وتحدياته وكل الخطوات والمراحل التي مر بها.

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