السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ شريف مصطفى لفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو

شريف مصطفى،فيتو
شريف مصطفى،فيتو

الووشو كونغ فو، قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة القلبية إلي المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، لفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو عن دورة 2023/2027 وذلك للمرة الثالثة على التوالي.


وجاء ذلك في الانتخابات التي أقيمت اليوم في كونجرس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو على هامش بطولة العالم للكبار المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد مشاركة واسعة من جانب دول العالم كونها من أقوى بطولات الووشو كونغ فو.

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الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها


أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى.

 

 دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنظومة الرياضية


وأشار الوزير إلي قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.

 ثقة الاتحادات الدولية في خبرات الكوادر المصرية


وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن هذا المنصب الجديد لمصر يُعد شهادة جديدة تعكس ثقة الاتحادات الدولية في خبرات الكوادر المصرية، مبينا أن هذه الثقة أيضًا جاءت  من خلال تفوق الدولة المصرية فى تنظيم مختلف البطولات والبنية الرياضية التي اتسمت بأعلى معايير الجودة والمقاييس الدولية.


كما تقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعد دعمه المستمر للجميع من أجل تقلد المصريين أرفع المناصب في الاتحادات العربية والقارية والدولية مما يعزز من مكانة مصر في الرياضة.

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