الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

الإسكواش، علي فرج يتوج بطلا لبطولة سنغافورة المفتوحة

علي فرج، فيتو
علي فرج، فيتو

الإسكواش، توج علي فرج لاعب منتخب الإسكواش بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على  البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-1) في النهائي.

وتأهل علي فرج إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0.

ووصل البيروفي دييجو إلياس إلى المباراة النهائية على حساب المصري مصطفى عسل بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي.

ودع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة، من الدور نصف النهائي.

وخرج مصطفى عسل من البطولة بعد الخسارة أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي من بطولة سنغافورة.

قائمة اللاعبين المصريين في بطولة سنغافورة

وتشهد البطولة مشاركة 6 لاعبين و7 لاعبات من مصر وهم:

الرجال: علي فرج - يوسف إبراهيم - كريم الحمامي - فارس الدسوقي - مصطفى عسل - يوسف سليمان.

السيدات: نور الطيب - سلمى هاني - روان العربي - زينة مكاوي - سلمى الطيب - نادين شاهين - نور أبو المكارم.

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وزير الرياضة يشيد بنتائج لاعبي الإسكواش

وعلى جانب آخر، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية فى الاسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

وفازت لاعب منتخبنا الوطني للإسكواش نور الطيب علي بطلة ماليزيا على أرضها ووسط جماهيرها 3/0 لتُتوج بلقب بطولة كأس ماليزيا العالمية للاسكواش محترفات وتحتفظ بالمركز السادس فى الترتيب العالمي.

وحقق كريم عبد الجواد لقب بطولة كأس ماليزيا الدولية للاسكواش محترفين، بعد الفوز على زميله مصطفى عسل بنتيجة 3-0.

الإسكواش

 ووافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي على انضمام رياضة الإسكواش للبرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية موافقتها بشكل رسمي على إدراج رياضة الإسكواش ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لأول مرة في التاريخ.

وتم التصويت على ضم 7 ألعاب جديدة للبرنامج الأولمبي في لوس أنجلوس 2028 وهي “كرة القدم العلم - البيسبول - سباق السيارات - الكريكيت - البريك دانس - الكيك بوكسينج - الإسكواش”.

وكان كريم عبد الجواد لاعب منتخب مصر للإسكواش، توج بلقب بطولة جراسهوبر الدولية المقامة في سويسرا خلال الفترة من 17 حتى 22 أكتوبر الماضي.

وحصد كريم عبد الجواد لقب البطولة بعد الفوز على بطل أستراليا جويل ماكين بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم.

نور الشربيني تحصد لقب بطولة جراسهوبر

وحصدت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر للإسكواش، لقب بطولة جراسهوبر الدولية في سويسرا.

وتوجت نور الشربيني بلقب البطولة بعد الفوز على هانيا الحمامي في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بنتيجة (3-0).

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الاسكواش علي فرج مصطفي عسل بطولة سنغافورة للإسكواش مروان الشوربجي

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