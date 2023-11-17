الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يُشيد بالأداء المتميز لمنتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

منتخب الشباب، أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء منتخب الشباب بقيادة المدير الفني وائل رياض، بعد تحقيق فوزه الأول في بطولة شمال إفريقيا.

وفاز منتخب الشباب اليوم، على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الكرم في تونس، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة، بعدما سبق له التعادل بهدف لمثله أمام ليبيا في الجولة الأولى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، مشيرًا أن أداء منتخب الشباب مبشر كنواة قوية للمنتخب الأوليمبي والأول.
 

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وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض الفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا الودية، المقامة حاليا في تونس.

بهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، بعدما تعادل مع ليبيا في المباراة الأولى بهدف لكل منهما.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس

ويلتقي منتخب الشباب نظيره منتخب تونس يوم الأحد المقبل، في ثالث مبارياته في البطولة، وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة 

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب


ويضم الجهاز الفني لـ منتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 


وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس ببطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يفوز على الجزائر بثلاثية في بطولة شمال أفريقيا

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وزير الرياضة منتخب الشباب بطولة شمال أفريقيا أشرف صبحي تونس ليبيا وائل رياض

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