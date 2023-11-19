الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى سيتم افتتاح (23) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 24 / 11 / 2023م، منها ( 18 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 349 ) مسجدًا منها ( 269 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 80 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م (11371) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(363) مليون جنيه.

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خريطة افتتاح المساجد الجديدة

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

1. مسجد عبد العزيز جمعة – قمونة – منيا القمح

2. مسجد الشيخ حسين – عزبة درويش – منيا القمح

3. مسجد صالح – طحا المرج – ديرب نجم



مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

4. مسجد بلابل - تلا

5. مسجد البحري – ميت الموز – شبين الكوم



مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الكبير – عنيبس - جهينة

7. مسجد العبور – مدينة دار السلام



مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

8. مسجد أولاد أحمد – نجوع السدادرة - صدفا

9. مسجد عواجة - أسيوط

10. مسجد الريان – مدينة القوصية



مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

11. مسجد فاطمة الزهراء – الشغب - اسنا



مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

12. مسجد عزت عامر – تيده – سيدي سالم



مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

13. مسجد السعداوي البحري – مركز حوش عيسى

14. مسجد كوم القدح – زاوية صقر – مركز أبو المطامير



مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

15. مسجد الرحمة – عزبة عبد العظيم عمر – بني مزار



مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

16. مسجد الإخلاص – دسيا – مركز الفيوم

17. مسجد الرحمن – الحميدية - إطسا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

18. فجر الإسلام – الواصفية – أبو صوير

ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الهادي – شندورة – حي الجناين

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. المسجد الكبير – ميت تمامة – مركز منية النصر



مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

3. مسجد الديبسي – كفر الشيخ خليل – شبين الكوم

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

4. مسجد الإحسان – شلقان – القناطر الخيرية



مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

5. مسجد بلشا – مركز حوش عيسى

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