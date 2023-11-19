الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا الجمعة القادمة
أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى سيتم افتتاح (23) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 24 / 11 / 2023م، منها ( 18 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 349 ) مسجدًا منها ( 269 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 80 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م (11371) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(363) مليون جنيه.
خريطة افتتاح المساجد الجديدة
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
1. مسجد عبد العزيز جمعة – قمونة – منيا القمح
2. مسجد الشيخ حسين – عزبة درويش – منيا القمح
3. مسجد صالح – طحا المرج – ديرب نجم
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
4. مسجد بلابل - تلا
5. مسجد البحري – ميت الموز – شبين الكوم
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
6. مسجد الكبير – عنيبس - جهينة
7. مسجد العبور – مدينة دار السلام
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
8. مسجد أولاد أحمد – نجوع السدادرة - صدفا
9. مسجد عواجة - أسيوط
10. مسجد الريان – مدينة القوصية
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
11. مسجد فاطمة الزهراء – الشغب - اسنا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
12. مسجد عزت عامر – تيده – سيدي سالم
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
13. مسجد السعداوي البحري – مركز حوش عيسى
14. مسجد كوم القدح – زاوية صقر – مركز أبو المطامير
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
15. مسجد الرحمة – عزبة عبد العظيم عمر – بني مزار
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
16. مسجد الإخلاص – دسيا – مركز الفيوم
17. مسجد الرحمن – الحميدية - إطسا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
18. فجر الإسلام – الواصفية – أبو صوير
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الهادي – شندورة – حي الجناين
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. المسجد الكبير – ميت تمامة – مركز منية النصر
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الديبسي – كفر الشيخ خليل – شبين الكوم
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
4. مسجد الإحسان – شلقان – القناطر الخيرية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
5. مسجد بلشا – مركز حوش عيسى
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