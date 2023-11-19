وزير الأوقاف: قصف مدرسة الفاخورة جريمة حرب مكتملة تكشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن قصف مدرسة الفاخورة ومستشفى المعمداني واقتحام مستشفى الشفاء جرائم حرب مكتملة الأركان تكشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيونى ويجب على الجنائية الدولية ملاحقة مرتكبيها

تعليق وزير الاوقاف على الأحداث في فلسطين



وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" فجاجة الإسرائيليين في تبرير قتل الأطفال واستهداف المستشفيات جريمة مركبة أشنع من القتل نفسه" لافتا إلي أن تبرير الجريمة يعد جريمة.. لا لتبرير جرائم العدو الصهيوني"

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كما وجه وزير الأوقاف رسالة لضمير العالم الغربي وشرفائه قائلا:" إن لم تكونوا مع الضحية من الفلسطينيين فلا تكونوا مع قتلة الأطفال من الإسرائيليين

قولوا: لا لجرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى".

وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الاستخفاف الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين يرسخ لنشر ثقافة القتل والاستخفاف بحياة البشر.

وأشار إلى أن من أفلت من الإبادة الصهيونية من أهل غزة لم يفلت من التدمير النفسي وما يحدث يرسخ لشريعة الغاب.

وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إلى كل إنسان غربي يملك ضميرا حيا: ضع نفسك وأسرتك ولو للحظات مكان الأسر الفلسطينية التي تطرد قسرا من بيوتها



وزير الأوقاف يندد بالتهجير القسرى للشعب الفلسطيني

وأوضح وزير الأوقاف أن التهجير القسري أبشع جريمة يشهدها عالمنا المعاصر هو والموت سواء، وإخراج الإنسان من بيته هو والموت سواء

وشدد الوزير على أن ما يحدث للفلسطينيين يكشف خللا كبيرا في المنظومة الدولية التي تتبنى فكرة البقاء للأقوى

وفي وقت سابق كتب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلا: “كلما حاول القتلة تبييض وجوههم واجتهدوا في تجنيد من يغسلون سمعتهم السيئة في القتل وصنعوا جماعات إرهابية موالية لهم ليلبسوها وحدها ثيابهم الملطخة بالدماء فضحهم الله على رءوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة.. أما آن للعملاء أن يستحوا من أنفسهم إن لم يستحوا من الله والخلق”.

وفي وقت سابق علق، وزير الأوقاف، على تفاقم الأوضاع في غزة، عبر تويتر.

وكتب: “‏لا يمكن لمن لديه أدنى حس إنساني أن يحتمل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية فجة أما من يدعم هذا الاحتلال بأي لون من ألوان الدعم فهو شريك في جريمته”.

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