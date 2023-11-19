الأحد 19 نوفمبر 2023
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اقتصاد

كشريك تكنولوجي في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الاوسط وافريقيا CairoICT

هواوي توظف ابتكاراتها الرقمية والمتطورة نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر

جناح هواوي بالمعرض،
جناح هواوي بالمعرض، فيتو

تستعرض شركة هواوي، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجموعة من الحلول الذكية التي تستهدف رقمنة أعمال المؤسسات، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT وذلك تأكيدًا على التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

مشاركة هواوي بمعرض CairoICT

تأتي مشاركة هواوي تحت شعار "معًا نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر"، حيث تركز جهودها علي توفير أحدث الحلول التكنولوجية للعديد من القطاعات والصناعات لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستراتيجية للتقنيات الرقمية ممثلة في شبكات بروتوكول الإنترنت (IP)، وشبكات الألياف الضوئية (Optical)، وتخزين البيانات، والذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة، والطاقة الرقمية. وتسعى هواوي لبناء بنية تحتية ذكية خضراء، والتعاون مع عملائنا وشركائنا لخلق قيم جديدة معا وبناء نظام ايكولوجي لتمكين التحول الذكي وبناء مستقبل أكثر استدامة. 

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وخلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT، ستقوم هواوي بتوقيع مذكرات التفاهم لتمكين العملاء والشركاء من الاستفادة من حلول هواوي، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي. كما سيشارك خبراء الشركة في عدة جلسات نقاشية لنقل خبرات الشركة في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها.

كما ستحتفل هواوي بمرور 5 أعوام علي إنشاء معمل أوبن لاب "Cairo OpenLab"، وهو أول مركز إقليمي يخدم شركاء هواوي في مصر وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تنمية الحلول الرقمية في مختلف القطاعات وتوثيق شراكات لتعزيز القدرة التنافسية في عدة مجالات منها المدن الذكية والتعليم والنقل والطاقة والرعاية الصحية، وغيرها، تماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وفي هذا الإطار، قال السيد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "يعد معرض ومؤتمر Cairo ICT بمثابة منصة تتيح لنا عرض حلول هواوي الشاملة الموجهة للمؤسسات ومشاركة خبراتنا في مجال التكنولوجيا والخضراء، مما يؤكد على التزامنا بتعزيز مستقبل أكثر استدامة لمختلف الصناعات للمساهمة في التسريع من وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم خطة التحول الرقمي في مصر لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا الرقمية والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ستواصل هواوي -  باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - من تمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتطوير المهارات الشابة، وخلق فرص العمل، بجانب دعم عملائها في القطاعين العام والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الابتكار لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جناح هواوي بالمعرض 

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الجدير بالذكر أن هواوي تعرض حلولها ومنتجاتها في القاعة 2، جناح "هواوي" 2E2 مع مجموعة من شركائها وأبرزهم "ريديجتون"، و"مانتراك" و"كليك أي تي اس"، "ايكوساس انترناشونال" وتلي تك".

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هواوي شركة هواوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحلول الذكيه المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الاوسط وافريقيا CairoICT

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