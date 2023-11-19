الأحد 19 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مواصفات هواوي HUAWEI WATCH GT 4، بعد إطلاقها رسميا

ساعة هواوي، فيتو
ساعة هواوي، فيتو

أطلقت هواوي لأعمال المستهلك ساعة HUAWEI WATCH GT 4 والتي تأتي بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا للإصدار 41 ملم، و7 أيام بإصدار 41 ملم، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات ساعة هواوي الجديدة.

مواصفات ساعة هواوي 

تأتي ساعة هواوي الجديدة HUAWEI WATCH GT 4  بتصميمين مختلفين 46 ملم بتصميم مثمّن، و41 ملم بتصميم قلادة ذات سطح مقوّس، وحافة المعدنية بسمك 1.9 ملم، كما يمكن للمستخدمين اختيار أكثر من 25,000 وجه ساعة متوفر في المعرض. 

وبالنسبة للبطارية فهى استخدام يصل إلى 14 يومًا بإصدار 46 ملم وحتى 7 أيام بإصدار 41 ملم. يضمن عمر البطارية الممتد هذا إمكانية الاعتماد على الساعة للاستخدام المستمرّ دون إعادة الشحن المتكرر.

 كما تدعم الساعة الشحن اللاسلكي.. كما تعمل ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT 4 على تحسين تقنية مراقبة المؤشرات الصحية TruSeenTM 5.5+، والتي تتضمن خوارزمية تعزيز الإشارة متعددة القنوات المتجذرة في طريقة التعلم العميق الحصرية لشركة هواوي، ونتيجة لذلك يحصل المستخدمون على قراءة أكثر دقة بنسبة 30٪ لصحة قلبهم، حتى أثناء الأنشطة الديناميكية أو البيئات منخفضة الحرارة.

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خاصية TruSleepTM 3.0 

كما تقدم الساعة  خاصية TruSleepTM 3.0 التي تم تطويرها لمنح المستخدمين وعيًا أفضل بدورات نومهم.. كما يمنح تتبع النوم الموجود في WATCH GT 4 المستخدمين فهمًا شاملًا لدورات نومهم ويساعدهم في تعديل عادات نومهم.. يتضمن ذلك خاصية التوعية بالتنفس أثناء النوم، والتي تقوم بفحص مخالفات التنفس أثناء النوم. 

وتأتي الساعة مع تطبيق Stay Fit الجديد كليًا، وتتبع GNSS مطوّر - والتي تم تحسينها جميعًا باستخدام تقنية TruSeenTM 5.5+ الجديدة وهو تطبيق لإدارة السعرات الحرارية. يستخدم Stay Fit البيانات الصحية في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على إدارة مدخولهم من السعرات الحرارية، مما يمنح المستخدمين توصيات أكثر شمولية مصممة خصيصًا لاحتياجات أجسامهم لإدارة الوزن بشكل أفضل كما سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى أكثر من 100 وضع رياضي.

تطبيقات الطرف الثالث 

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وتأتي الساعة مزودة بنظام GNSS عالي الدقة مزدوج النطاق والمطوّر بخمسة أنظمة، مما يحسن دقة تحديد المواقع بنسبة 30٪ مقارنة بالإصدارات السابقة، حتى أثناء الجري في المدن ذات الكثافة الهيكلية التي يمكن أن تعيق استقبال الإشارة بالإضافة إلى الواجهة التفاعلية الجديدة  والرسائل والردود السريعة معو تمكين تطبيقات الطرف الثالث من الوصول إلى الموسيقى والتنقل. 

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