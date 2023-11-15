الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه أسيوط تنظم 120 زيارة طلابية سنويا للتوعية بترشيد الاستهلاك

زيارة الطالبات لمحطات
زيارة الطالبات لمحطات المياه بأسيوط، فيتو

 استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مجموعة من طلاب مدرسة التمريض خلال الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٣، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين شركة المياه ومديرتي الصحة والتربية والتعليم وتعدد زيارات الطلاب بهدف التعرف على طرق الحفاظ على الصحة العامة من خلال التعريف بمراحل تنقية المياه، وأهمية ترشيد الاستهلاك، للحفاظ على الموارد المائية.

 

التوعية بترشيد استهلاك المياه 

 وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن تلك الزيارة تأتي  ضمن خطة الشركة في برنامجها التوعوي بإجراء زيارات توعية للمواطنين وخاصة النشأ ليكون هؤلاء الطلاب سفراء لأهاليهم وسفراء فى المجتمع المدنى بشكل عام لنشر الفكر التوعوي عن كيفية ترشيد استهلاك المياه.

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وصرح رئيس الشركة أن هذه الزيارات تأتى فى صورة مجموعات طلابية بحيث يكون عددهم لا يتعدى الـ25 طالبا وطالبة فى كل زيارة لتعريفهم على مراحل معالجة مياه الشرب بداية من سحبها من نهر النيل وحتى ضخها في الشبكات وصولا بها  للمواطنين فى المنازل وغيرها.

 

120 زيارة طلابية لمحطات المياه 

وأوضح الشرقاوي أن خطة الشركة سنويا استقبال  120 زيارة للمحطات من طلاب المدارس والجامعات ضمن برنامجها للتوعية الذي تنظمه الشركة والذي  لا يكتفى فقط باستقبال الطلبة للمحطات المرشحة ولكن يمتد أيضا إلى توجيه فريق التوعية للمدارس بمختلف مراحلها العمرية سواء كانت الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وكذلك الجامعية وهذا جزء من أهمية دور شركة مياه أسيوط الذي تقوم به في توعية المواطنين في ترشيد استهلاك المياه وأهمية المياه في حياتنا اليومية فهي شريان الحياة بالإضافة أيضا إلى توعيتهم بكيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، كما تنظم الشركة زيارات لمعامل مياه الشرب والصرف الصحى للتعرف على كيفية تحليل عينات المياه وتوزيع منشورات توعوية على الطلاب.

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 وأكد رئيس الشركة على أهمية  الزيارات الطلابية لرفع مستوى الوعي الثقافي لصناع المستقبل من خلال التعرف على طرق مراحل تنقية المياه، وأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب خاصة في الوقت الراهن والمحافظة على شبكات الصرف الصحي.

 

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