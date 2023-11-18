محافظ أسيوط يستقبل وفد مطرانية الأقباط الارثوذوكوس لتفعيل المشاركة المجتمعية

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمنفلوط برئاسة نيافة الأنبا ثاؤفيلس لبحث أوجه التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم مشروعات التنمية.

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ورحب محافظ أسيوط بوفد المطرانية، وأكد على قوة العلاقات بين المحافظة والكنيسة الارثوذوكسية، لافتًا إلى تعاظم النموذج الوطني في ظل القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أرسى قيم المواطنة والانتماء لوطننا الغالي مصر ومضاعفة روح الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو رفعة وطننا الغالي مشيرًا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للكنيسة في مختلف مجالات التنمية بالمحافظة استكمالًا لمسيرة التنمية.

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مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – بعض مشروعات التنمية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه رئيس الجمهورية وكان لمحافظة أسيوط النصيب الأكبر من خلال تطوير 149 قرية بـ 894 تابعًا بنطاق 7 مراكز على مستوى المحافظة وتم ويجرى تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن.

من جانبه وجه الأنبا ثاؤفيس والوفد المرافق الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال والحفاوة البالغة التي لمسوها خلال اللقاء مشيدين بالمجهودات التي يقوم بها محافظ أسيوط في كافة المجالات والتي تترجم إنجازات مملوسة خاصة الجهود الرامية نحو تطوير البنية الاساسية بجانب المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي تتم على أرض المحافظة مؤكدًا على وحدة الصف والتعايش السلمي وتكريس مبدأ المواطنة والعمل تحت شعار الإخلاص والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته مؤكدًا على الدور المجتمعي للكنيسة الاروذكسية في دعم جهود التنمية وتنفيذ برامج التوعية.