الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

شباب الشرقية ينظم ندوة بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات

ندوة بعنوان بناء
ندوة بعنوان بناء الوعي وأثره في مواجهة التحدي، فيتو

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

شباب الشرقية تنظم ندوة بعنوان أهمية العلم والتعلم في بناء الأوطان

الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية 

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت المديرية بتنظيم ندوه تثقيفيه بعنوان " بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات " تم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الموجودة على صفحة المديرية ولجنة الدعوة الاسلامية والمحافظة 

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الشيخ كيلانى عبدالرحمن من علماء الأزهر

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه قام  فضيلة الشيخ كيلاني عبد الرحمن من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي بين فيها أن الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التي يُواجهها وبالمخاطر التي تحيطُ به أمرٌ لا غنى عنه خاصة ونحن في مرحلةٍ شديدةِ الحرج في تاريخ منطقتنا لشدةِ اختلاط الأمور واضطرابها، وتقلبها ويوضح أهمية أن  اليقظة وزياده الوعي والاستفادة من تجارب الحياة وخبراتها للحفاظ على الوطن وأمنه وأمانه

رفع مستوى المعيشة والمشاركة فى الأنشطة بانواعها

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية 

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنفيذ فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية (فن الكروشية ) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير.وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الأستاذة سماح علي بتعريف الفتيات المشاركات بفن الكروشيه وتاريخه والأدوات المستخدمة مع تسليط الضوء على كيفية استخدام خيوط الكليم والصوف والحرير والقطن وغرز "السلسلة" و"الحشو" في عمل وحدات دائرية ومنتجات تستخدم في التخزين والديكور

شباب الشرقية ينظم ندوة بعنوان التنمر وخطورته على الفرد والمجتمع

تعليم الحرف اليدوية والتراثية 

 وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  أن مبادرة " حرفتك مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاه والمرأة وانديه التطوع بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية دورات تدريبية وانشطة متنوعة وسائل التواصل الاجتماعي مديرية الشباب والرياضة دورات تثقيفية مختلف الفئات العمرية

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