حياة كريمة تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام

استكمالًا لدورها التوعوي وفي إطار جهودها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، نظمت مؤسسة حياة كريمة مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، وذلك في نادي الشبان المسلمين بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونخبة من قيادات الرأي والمؤثرين ورؤساء النقابات المهنية وممثلي مؤسسة حياة كريمة والمتطوعين.

وأكدت المؤسسة أن الهدف من المؤتمر هو تناول الحقائق التاريخية منذ بداية القضية الفلسطينية وحتى الآن، والتركيز على دور مصر على مر التاريخ تجاه القضية، وتوجيه رسالة للشعب الفلسطيني أن مصر شعبًا وقيادة تقف جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية والقاسية أمام قوات الاحتلال.

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وفي السياق ذاته، استعرضت المؤسسة أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، وفي القضايا، وخاصة في القضايا الخاصة بالعمل العام وضرورة تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكلٍ إيجابي وفعال.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، فضلًا عن تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن



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