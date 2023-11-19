وزير الشباب والرياضة يهنئ علي فرج بلقب بطولة سنغافورة للإسكواش

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي فرج لاعب المنتخب المصري للإسكواش والمصنف الأول عالميًا، بعد تتويجه ببطولة سنغافورة للإسكواش.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية من بطولة سنغافورة على البيروفي ديبجو إلياس المصنف الثاني عالميًا بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 78 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 14-12, 11-8.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

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من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الحفل لختامي لبرنامج "دورنا" لتخريج ألف قائد من برنامج بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية، بالمدينة الشبابية بأبي قير، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة في كلمته على دور البرنامج الفعال في تأهيل الشباب للترشح للمحليات، والمجالس النيابية المختلفة، كما توجه الدكتور أشرف صبحي بالتحية لكل الشباب المصرى، ووعد بحضور باقي مكونات البرنامج.

أشرف صبحي يشهد حفل تخرج ألف قائد ببرنامج تعزيز قدرات الكوادر الشبابية، فيتو

وتضمنت فعاليات الحفل تقديم الخريجين لبعض العروض الفنية، وقدمت مي علي أخصائى اول التدريب بمركز خدمات التنمية عرض ختامي شمل مخرجات البرنامج وأهدافه وتحدياته وكل الخطوات والمراحل التي مر بها.

كما تم عرض قصص ونماذج نجاح لخريجي البرنامج ممن تقلدوا مناصب رفيعة وحققوا أهدافهم داخل البرنامج.

واختتمت فاعليات الحفل بتكريم إدارة البرنامج، المدربين، وفريق العمل، كل خريجى البرنامج والتقاط الصور الجماعية لكل خريجى البرنامج من جميع المحافظات.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب والطلاب المصريين من جامعتي أوتاوا وكارلتون، وعددًا من الشباب المصري العامل بالسوق الكندية، وبعض من الشباب أعضاء التجمعات المصرية في كندا، وذلك ضمن زيارته لكندا.

وفي مستهل حديثه، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للسفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا، على جهوده الكبيرة وكل طاقم السفارة مع الشباب والطلاب والجالية المصرية في كندا.

القيادة السياسية تولي الشباب اهتماما غير مسبوق

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن إنجازات قطاعي الشباب والرياضة في ظل الجمهورية الجديدة، واستراتيجية الشباب والتي تهدف إلى تنمية الشباب المصري حتى ٢٠٢٧، كما تحدث الدكتور أشرف صبحي عن الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها وزارة الشباب والرياضة من منشآت شبابية ورياضية تم تشييدها لتستوعب وتستثمر في الشباب المصري بكل شرائحة في مختلف محافظات الجمهورية.