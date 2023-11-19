الأحد 19 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكراميل بالسكر، زي الجاهز في البيت

صوص الكراميل في البيت،
صوص الكراميل في البيت، فيتو

طريقة عمل الكراميل بالسكر في البيت، يعد من أشهر أنواع الصوصات التي يمكنك إجادة عملها في البيت، بكل سهولة، والتي يمكنك الاستعانة بها في عمل التورتات والحلويات، إلى جانب أنه يمكن إضافة صوص الكراميل على العديد من المشروبات، مثل القهوة والعصائر المختلفة، لكن هناك الكثير من ستات البيوت يجدن أن شراء صوص الكراميل قد يرهق الميزانية، وبندا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يمكنك تعلم طريقة عمل صوص الكراميل بنفسك.

وحتى يمكن الاستمتاع بطعم صوص الكراميل المميز على مختلف الحلويات، وبدون إرهاق الميزانية، تقدم الشيف ريمو طريقة عمل صوص الكراميل على طريقتها الخاصة.

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مقادير عمل صوص الكراميل

كوب ونصف سكر

كوب لبن سائل (لبن عادي مش مكثف )

2 ملعقة صغيرة نشا

ربع كوب زبدة

خطوات عمل صوص الكراميل

أولا نضع السكر على النار في اناء عميق، ونتركه على نار هادئة، حتى يذوب ذوبانا كاملا.

ثم نضع ثلاث ارباع كوب اللبن على السكر، ونترك ربع الكوب المتبقي جانبا.

عند إضافة اللبن على السكر، سنلاحظ فوران السكر بسرعة، ولهذا لابد من استخدام إناء عميق.

وبعد الفوران سيبدأ السكر في الهدوء والنزول في القاع، وسنلاحظ تكون كتل من السكر، لذلك لابد من التقليب المستمر حتى يذوب السكر في اللبن تماما.

لابد من التقليب بشكل مستمر حتى تكون النتيجة مرضية، وبعد تمام الذوبان أضيفي ربع كوب زبدة صفراء، مع التقليب حتى يتجانس قوام الخليط.

ثم نضيف ملعقتين النشا في ربع كوب اللبن المتبقي ونقلبهم جيدا، ثم نضيف عليهم صوص الكراميل، ونقلب جيدا، حتى يغلظ قوام صوص الكراميل، وعندها سيكون جاهزا للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين.

مقادير صوص الشوكولاتة
٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام
٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة
٢ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
١/٢ كوب سكر ناعم
١/٤ كوب ماء

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

تخلط جميع المكونات وتوضع فى قدر على النار.

لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.

يترك جانبا ليبرد ثم يكون جاهزا للاستخدام.

طريقة عمل صوص الفراولة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، أسهل وأسرع طريقة لعمل صوص الفرولة في البيت، لتزيين مختلف الحلويات.

مكونات صوص الفراولة:
كيلو فراولة مغسولة ومقطعة.
كوب سكر.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة فانيليا.
2 نقطة لون طعام أحمر.

خطوات عمل صوص الفراولة
على نار متوسطة ضعي جميع المقادير، وقلبي جيدًا لمدة 5 دقائق.
بواسطة هرّاسة البطاطس اهرسي الفراولة جيدًا، اوالهاند بليندر او الخلاط واتركي الخليط حتى يغلي.
صفي الفراولة جيدًا، ثم خذي السائل المُصفى، وضعيه على النار، واتركيه يغلي لمدة 3 دقائق.
أضيفي لون الطعام وقلبي باستمرار لمدة دقيقتين، ثم ارفعيه واتركيه جانبًا ليبرد.
يمكنكِ إضافة بعض الفراولة، إذا رغبتِ بقطع فراولة مع الصوص.
يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجه مده تتراوح بين أسبوع إلى عشر أيام.

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