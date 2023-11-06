طريقة عمل الكراميل بالسكر في خطوات بسيطة

طريقة عمل الكراميل بالسكر، الكراميل من الصوصات الحلوة الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويضاف لجميع أنواع الحلوى.

وطريقة عمل الكراميل بالسكر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدأت من شرائه جاهزا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكراميل بالسكر.

مكونات عمل الكراميل بالسكر:-

2 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة نشاء

كوب ماء

طريقة عمل الكراميل بالسكر:-

نحضر حلة ونضعها على النار ونضيف لها السكر بدون تقليب.

ننتظر حتى يبدأ لون السكر يتغير ويتحول إلى اللون البنى.

ثم نتركه قليلا حتى يذوب تماما.

ثم نضيف الزبدة للسكر ونقلب جيدا.

ثم نذوب النشاء فى الماء جيدا ونضيفهم إلى خليط السكر والزبد.

ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نرفعه من على النار ونحفظه فى زجاجة معقمة ومحكمة الغلق.

ويكون جاهز للاستخدام حيث يستخدم في تزيين الكيك والأرز باللبن والحلوى المختلفة.

طريقة عمل الكراميل بالسكر، فيتو

ولعمل الكريم كراميل

مكونات عمل الكريم كراميل:-

كيلو لبن حليب

لكل كوب لبن 2 بيضة

كوب سكر

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كيس فانيليا

طريقة عمل الكريم كراميل:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به المكونات معا ونضرب جيدا حتى يتجانسوا ويذوب السكر.

ويمكن وضع المكونات فى بولة عميقة ونستخدم المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام متجانس ويختفى السكر تماما

ثم نحضر قالب الكريم كراميل ونضعه فى صينية بها ماء حتى المنتصف.

ثم نصب خليط الكريم كراميل فى قالب الكريم كراميل.

وندخل الكريم كراميل بالصينية الفرن الساخن ونتركه لمدة ساعة.

ثم نخرج الكريم كراميل من الفرن ونتركه يبرد ثم نضعه فى الفريزر لمدة ساعتين.

ثم نقطعها شرائح ويقدم باردا.

فوائد الكريم كراميل لصحة الصغار

والكريم كراميل من الحلوى الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية لأنها مكونة من البيض واللبن وهى مكونات تحتوى على العناصر التي يحتاجها الجسم مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين د، لذا يجب تناوله بشكل مستمر سواء للكبار أو الصغار.