طريقة عمل الكوكيز، ألذ من الجاهز

طريقة عمل الكوكيز، من طرق عمل البسكويت الذي تحاول أن تجيد عمله كل أم؛ حتى يمكنها أن تعده لأبنائها في البيت، بدلًا من أن تضطر لشرائه من المحلات بأسعار أصبحت خيالية، وطريقة عمل الكوكيز في البيت، من الطرق سهلة التنفيذ، ويمكن اجادتها بكل سهولة.



وطريقة عمل الكوكيز، تعد من الطرق التي مع إجادتها ستوفر الأمهات بشكل كبير في الميزانية؛ لأن الأطفال يطلبونه بشكل دائم، فبدلًا من أن تحرمهم منه، أو أن يكون البديل هو إهدار الميزانية في بنود غير أساسية، فالبديل الأفضل، والحل الحقيقي لتلك المعادلة الصعبة، هو إجادة طريقة عمل الكوكيز في البيت.





طريقة الكوكيز الأصلي بالشوكولاتة

الأكثر انتشارا، وأصبح من أساسيات حلويات الأعياد في العديد من محلات الحلويات الشهيرة، ويقبل عليه عشاق الشوكولاتة، خاصة الأطفال الصغار.

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ونقدم في السطور التالية، طريقة عمل الكوكيز الأصلي بالشوكولاتة، لكل عشاق الشوكولاتة، وبمقادير مظبوطة، وطريقة مضمونة، تنافس أشهر المحلات.

مقادير عمل الكوكيز

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف سكر بودرة

3 أكواب دقيق

2 بيضة كبيرة

4 ملاعق كبيرة كاكاو خام بدون سكر

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

خطوات تحضير الكوكيز

تخفق الزبدة حتى تصبح كريمية، ثم يضاف لها السكر مع الخفق، حتى يتحولا إلى مزيج كريمي ناعم.

يضاف البيض والفانيليا، مع الخفق.

ثم يضاف الدقيق المنخول تدريجيا، والمضاف له البيكنج بودر والملح، ثم يضاف الكاكاو.

يشكل الكوكيز، ويمكن حشوه بالنوتيلا، ويخبز في فرن على درجة حرارة 200، لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل الكوكيز السريع

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة سريعة ومميزة، لعمل كوكيز سريع بالشوكولاتة لأطفالك، سيبهرهم طعمه المميز.

مقادير عمل الكوكيز السريع

١٨٠جرام بسكويت شاي أو دايجيستيف

علبة حليب مكثف محلى

٦٠جرام زبدة، بدرجة حرارة الغرفة

نوتيلا

طريقة تحضير الكوكيز السريع:

يطحن البسكويت جيدًا.

يضاف اللبن المكثف والمحلى ثم الزبدة، ويعجن الكل جيدا إلى أن تتجانس المكونات.

تدهن صينية فرن مغلفة بورق الزبدة او الالومنيوم بقليل من الزيت، ثم يوزع الخليط فوقها بالسباتولا.

يدهن الكل بالنوتيلا ثم يلف بحذر على شكل سويسرول.

يدخل الفريزر لمدة ساعتين ثم يقطع لحلقات على شكل كوكيز.

يقدم بالهنا والشفا.