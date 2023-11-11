أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة وكيفية الوقاية منه؟

من الطبيعي أن يتغير لون الشعر مع تقدم العمر لكن الشعر الرمادي أو الأبيض يمكن أن يظهر في أي وقت تقريبًا في الحياة وقد تساهم العوامل الوراثية، والإجهاد، وصبغات الشعر، وعوامل أخرى.

الشيب المبكر، فيتو

ويحتوي جسم الإنسان على الملايين من بصيلات الشعر أو الأكياس الصغيرة المبطنة للجلد وتقوم البصيلات بتوليد الشعر والخلايا الملونة أو الصبغية التي تحتوي على الميلانين ومع مرور الوقت تفقد بصيلات الشعر الخلايا الصبغية، مما يؤدي إلى لون الشعر الأبيض.

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أسباب ظهور الشعر الأبيض

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب إلى جانب العمر التي تؤدي إلى تحول شعر الشخص إلى اللون الأبيض.

نقص الفيتامينات

يمكن لأي نقص في فيتامين ب-6، أو ب-12، أو البيوتين، أو فيتامين د، أو فيتامين هـ أن يساهم في ظهور الشيب المبكر.

وتشير الدراسات إلى أن نقص مختلفة في فيتامين د-3، وفيتامين ب-12، والنحاس وارتباطها بشيب الشعر، ووجدت أن نقص التغذية يؤثر على التصبغ، مما يشير إلى أن اللون يمكن أن يعود مع مكملات الفيتامينات.

بينما اشارت دراسة اخرى إلى ان مستويات منخفضة من فيريتين المصل، الذي يخزن الحديد في الجسم، وفيتامين ب 12، والكوليسترول الجيد HDL-C كانت شائعة لدى المصابين بشيب الشعر المبكر.

علم الوراثة

يرتبط الشيب المبكر لشعر الشخص إلى حد كبير بالوراثة، وفقًا لموقع "medical news today" الطبي حيث يلعب العرق أدوارًا مهمًا فيمكن أن يبدأ الشيب المبكر لدى الأشخاص البيض في عمر 20 عامًا، في حين يمكن أن يصل عمر الشخص إلى 25 عامًا بين الآسيويين، و30 عامًا بين السكان الأمريكيين من أصل أفريقي.

الاكسدة

على الرغم من أن الشيب غالبًا ما يكون وراثيًا، إلا أن الإجهاد التأكسدي في الجسم قد يلعب دورًا عندما تحدث العملية قبل الأوان.

ويسبب الإجهاد التأكسدي اختلالات عندما لا تكون مضادات الأكسدة كافية لمواجهة التأثيرات الضارة للجذور الحرة، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تدمر الخلايا، وتساهم في الشيخوخة والمرض.

ويعزز الكثير من الإجهاد التأكسدي تطور الأمراض، بما في ذلك حالة تصبغ الجلد البهاق، وقد يؤدي البهاق أيضًا إلى تحويل الشعر إلى اللون الأبيض بسبب موت خلايا الميلانين أو فقدان وظيفة الخلية.

حالات طبية معينة

بعض الحالات الطبية، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية، قد تزيد من خطر إصابة الشخص بالشيب المبكر في الواقع، أظهرت الأبحاث وجود صلة بين تشوهات الشعر وخلل الغدة الدرقية.

الشعر الأبيض شائع أيضًا في الثعلبة البقعية، وهي حالة جلدية مناعية ذاتية تسبب تساقط الشعر في فروة الرأس والوجه وأجزاء أخرى من الجسم وعندما ينمو الشعر مرة أخرى، يميل إلى اللون الأبيض بسبب نقص الميلانين.

ضغوطات الحياة الحقيقية

هناك دراسات بحثية متضاربة حول ضغوط الحياة الواقعية، مثل تلك الناجمة عن الإصابة، والتي تؤدي إلى الشيب المبكر.

ووجدت دراسة من جامعة نيويورك، نشرت في مجلة Nature Medicine، أن الخلايا المسؤولة عن لون الشعر يمكن أن تستنزف عندما يكون الجسم تحت الضغط.

صبغات الشعر الكيميائية ومنتجات الشعر

يمكن أن تساهم صبغات الشعر الكيميائية ومنتجات الشعر، وحتى الشامبو، في ظهور الشيب المبكر للشعر، وتحتوي العديد من هذه المنتجات على مكونات ضارة تقلل من الميلانين.

يعد بيروكسيد الهيدروجين، الموجود في العديد من صبغات الشعر، أحد هذه المواد الكيميائية الضارة، والاستخدام المفرط للمنتجات التي تعمل على تبييض الشعر سيؤدي في النهاية إلى تحوله إلى اللون الأبيض.

الوقاية وعكس الشعر الأبيض المبكر

إذا كان السبب هو الوراثة أو الشيخوخة، فلا شيء يمكن أن يمنع أو يعكس هذه العملية ومع ذلك، فإن علاج الشعر الرمادي قد يسمح بعودة تصبغ اللون إذا كان فقدان الشعر بسبب حالة طبية.

وعندما يكون نقص النظام الغذائي والفيتامينات هو السبب في ظهور الشعر الأبيض قبل الأوان، فإن تصحيح ذلك قد يعكس المشكلة أو يمنعها من التفاقم.

تناول المزيد من مضادات الأكسدة

يلعب النظام الغذائي للشخص دورًا في منع الشعر الأبيض، ويمكن لنظام غذائي غني بمضادات الأكسدة أن يقلل من الإجهاد التأكسدي.

تشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ما يلي:

الفواكه والخضروات الطازجة.

شاي أخضر.

زيت الزيتون.

السمك.

الشعر الابيض بسن الشباب، فيتو

معالجة أوجه القصور

يجب على أي شخص لديه شعر أبيض نتيجة نقص الفيتامينات أن يستهلك المزيد من الأطعمة المحملة بهذه الفيتامينات.

على سبيل المثال، تعد المأكولات البحرية والبيض واللحوم مصادر جيدة لفيتامين ب 12، ويعتبر الحليب والسلمون والجبن مصادر ممتازة لفيتامين د.

يمكن لمكملات الفيتامينات المتوفرة بدون وصفة طبية أيضًا تصحيح أوجه القصور.

الاقلاع عن التدخين

التدخين له آثار سلبية على الجسم ويساهم في ظهور الشعر الأبيض، وقد وجد الباحثون صلة بين العادة وفقدان تصبغ الشعر.