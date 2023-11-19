الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة بالقليوبية،
مشاجرة بالقليوبية، فيتو

كشفت مديرية أمن القليوبية غموض مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وصلوا لمستشفى الخانكة العام ادعاء مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية والبيضاء حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الاسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

محافظ القليوبية يتفقد عدد المنافذ التجارية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار

صحة القليوبية: ضبط 1000 كيس ملح منتهي الصلاحية

تلقى اللواء محمود ابو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام إخطارا من مديرية امن القليوبية يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم  بالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلى وسلاح أبيض "مطواة".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع تم ضبط المتهمين  وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلي وطلقتين، مطواة" وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أمن القليوبية شبين القناطر مديرية أمن القليوبية محافظ القليوبية مشاجرة بالقليوبية مستشفي الخانكة موقع فيتو

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد عدد المنافذ التجارية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار

رياضة القليوبية تستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتفقد مراكز التخاطب

حالة الطرق اليوم، شارع فيصل ودائرى القليوبية ومحور 26 يوليو وطريق الحرية الأكثر زحاما

لدعم غزة، افتتاح أول بنك دم مركزي بالهلال الأحمر في القليوبية (صور)

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد لوظيفة مدير عام

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

ننشر نص أمر الإحالة في قضية حفل المنصورية، المتهمون استخدموا الشوم فى ترويع رواد الحفل وبث الذعر فى نفوسهم

ارتفاع سعر الفول بفارق 10 جنيهات عن المبادرة، وهذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

ممثل أمريكي يبث مقطع قصف طائرة الاحتلال للمستوطنين في طوفان الأقصى (فيديو)

من المسافة صفر، شاهد كتائب القسام يدمرون دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين (فيديو)

مدبولي: علينا تغيير أفكارنا تجاه الوظائف التقليدية، والمستقبل للتكنولوجيا والاتصالات (فيديو)

تسبب في طوفان الأقصى وتعطيل صفقة الأسرى، الوزير المتطرف إيتمار بن غفير أغضب الإسرائيليين والفلسطينيين

معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال الليبي

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر أمام سيراليون (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية