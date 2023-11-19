مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالقليوبية

كشفت مديرية أمن القليوبية غموض مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وصلوا لمستشفى الخانكة العام ادعاء مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية والبيضاء حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الاسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام إخطارا من مديرية امن القليوبية يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم بالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلى وسلاح أبيض "مطواة".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلي وطلقتين، مطواة" وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.

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