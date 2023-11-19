الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار التابع لشركة بي دبليو سي (صور)

مدبولي يتفقد مركز
مدبولي يتفقد مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار، فيتو

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار التابع لشركة "بي دبليو سي"، بمشروع كايرو فيستفال سيتي، بالقاهرة الجديدة، وذلك برفقة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ووائل مصطفى، الشريك في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط ورئيس مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار.

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وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بمختلف أجهزتها لا تألو جهدا في سبيل إتاحة مختلف سبل الدعم التي تطلبها مثل هذه النوعية من الشركات، للتوسع في مراكزها في مصر، لا سيما في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن مصر أصبحت محط أنظار مراكز خدمات القيمة المضافة واجتذبت العديد من كبرى شركات الاستشارات والخدمات المهنية والاحترافية القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، مستفيدة في ذلك من الجودة العالية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووفرة المقومات التنافسية التي تؤهلها لذلك وعلى رأسها وفرة الكوادر الشابة المؤهلة والقادرة على الإبداع وقيادة عمليات التطوير، وقدرات وكفاءة المهندسين المصريين وبالأخص المتخصصين في مجال برمجيات السيارات وتصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات تدفع العديد من الشركات سواء العالمية والمحلية لإنشاء مراكز لها في مصر بهذه المجالات المهمة والواعدة والتي تشهد نموًا غير مسبوق في مصر.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من وائل مصطفى، حول المركز التابع لشركة "بي دبليو سي" الذي أوضح خلاله أن مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار هو مركز متخصص، يجمع بين خبرات المجال والقدرات الرقمية لشركة الخدمات المهنية "بي دبليو سي" من أجل ابتكار الحلول الرقمية، وبنائها بأحدث التقنيات، وتعميمها.

وأشار رئيس مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار إلى أن "بي دبليو سي" افتتحت مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC) في مايو الماضي باستثمارات بلغت 25 مليون دولار حتى الآن، موضحًا أنه من المستهدف أن يحقق المركز صادرات رقمية بقيمة 300 مليون دولار على مدار 3 سنوات.

وفي غضون ذلك، أكد وائل مصطفى، أن المركز ملتزم بإسراع وتيرة تحوّل الأعمال، وتنمية المواهب المحلية، حيث يعمل خبراء التكنولوجيا في المركز عن كثب مع فرق "بي دبليو سي" الاستشارية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ومن المملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا؛ لإنشاء حلول تقنية تركز على خبرات الشركة في المجال التكنولوجي على صعيد التطبيقات الخاصة بالمؤسسات والبيانات، والتحليلات، والأمن السيبراني، والبرمجيات المتخصصة.

كما أوضح وائل مصطفى، أن شركة "بي دبليو سي" مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (PwC ETIC)، تقوم بتقديم فرص متنوعة للقوى العاملة في مصر من شباب الخريجين من مختلف الجامعات، وكذا توفير التدريب اللازم لهم، وأيضًا توفير ما يقارب 35% من فرص العمل للإناث، موضحًا أن نسبة الشباب العاملين من حديثي التخرج تتجاوز 67%، وهو ما يسهم في تمكين الشركة من تحقيق أهدافها المتمثّلة في ابتكار طرق جديدة لتحقيق التحوّل الرقمي عبر استخدام المهارات والتقنيات، وتستهدف الشركة أيضًا توفير 5000 فرصة عمل بحلول عام 2026.

وفي غضون ذلك، حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع حديثي التخرج من الشباب العاملين، للاطمئنان على آلية العمل داخل المركز، وما يتيحه المركز من بيئة عمل مُنتجة.

كما تم استعراض تجربة عملية لأحدث التطبيقات المُستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تُتيح للمواطنين عددا من الخدمات الحكومية بصورة ميسرة، بحيث يتم تقديم تلك الخدمة من قبل الذكاء الاصطناعي بما يعزز ويرفع من كفاءتها المقدمة للمواطنين.

كما لفت رئيس مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار إلى قيام شركة "بي دبليو سي" مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار(PwC ETIC)، في نهاية العام الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، الذراع التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر؛ لتعزيز استثمار الشركة المتواصل في قدراتها، وتماشيًا مع رؤيتها الرامية إلى التوسّع عبر المنطقة بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "بي دبليو سي" هي شبكة شركات متواجدة في 151 بلدًا حول العالم، ويعمل لديها نحو 364 ألف موظف، ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والمراجعة، والضرائب، والخدمات الاستشارية، كما تقدم شركة "بي دبليو سي" خدماتها لنحو 87% من عملاء فورتشن جلوبال 500.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار شركة بي دبليو سي كايرو فيستفال سيتي وزير الاتصالات بي دبليو سي

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