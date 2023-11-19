الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية (صور)

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية، وذلك خلال افتتاحه وتفقده لعدد من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد. 


وخلال جولته في أرجاء المركز استمع رئيس الوزراء إلى شرح من محمد شلباية، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – شركة بيبسيكو شمال افريقيا، الذي أوضح أن افتتاح مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية في مصر يعود إلى عام 2020، حيث بدأ عملياته بـ 20 موظفا فقط، لافتا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون لدى الشركة في مركزها في مصر أكثر من 460 موظفا في 7 تخصصات متنوعة تتضمن تكنولوجيا المعلومات، والمبيعات، والموارد البشرية، وأبحاث التسويق والمستهلك، وسلسلة التوريد، والمشتريات، والتخطيط المالي.


وأضاف محمد شلباية، خلال عرضه أن مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية في القاهرة يقدم خدماته باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، لافتا إلى أن إدارة الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية لديها أكثر من 7000 موظف في 7 مواقع عالمية في: بولندا، وروسيا، وإسبانيا، والمكسيك، والهند، والصين، ومصر.

 

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كما نوه شلباية إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة "بيبسيكو مصر"، بهدف التوسع في عمليات تصدير خدمات التعهيد، انطلاقا من مركز خدمات الشركة الإقليمي في مصر.
 

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