البثور السوداء والشعر الوبري من المشكلات التي تؤثر في جمال البشرة ونضارتها، ما يدفع الفتيات للتخلص منهم أولًا بأول.

والبثور السوداء والشعر الوبري يمكن التخلص منها بطرق عدَّة ولكن عادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية الغير مكلفة والتى لها فاعلية سريعة.

قناع الجيلاتين للتخلص من البثور السوداء والشعر الوبري بالبشرة

وتقدم الدكتورة مروة إمام خبيرة التجميل، قناع الجيلاتين للتخلص من البثور السوداء والشعر الوبري بالبشرة.

المكونات:

2 ملعقة جيلاتين بودر.

ملعقة نشاء ذرة.

ملعقة كبيرة الغسول المناسب لنوع البشرة.

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ماء مغلي

الطريقة:

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معًا جيدًا.

ثم نضيف الغسول ونقلب.

ثم نضيف الماء المغلي تدريجيًّا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ناعم وسائل ومتجانس.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية.

نترك القناع على البشرة حتى يجف تمامًا.

ثم نقشر القناع من على البشرة برفق تام، حفاظًا على البشرة لأن القناع يكون ملتصق.

هذا القناع ينظف مسام البشرة ويقضي على البثور السوداء والشعر الوبري بالبشرة.

قناع الجيلاتين للتخلص من البثور السوداء، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.