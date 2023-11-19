الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

تقلبات جوية وأمطار تضرب أرجاء محافظة الدقهلية وطوارئ في الأجهزة التنفيذية (صور)

امطار تضرب الدقهلية
امطار تضرب الدقهلية وعمليات شفط المياه مستمرة، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الأحد تقلبات جوية وأمطار غزيرة  ضربت أرجاء المحافظة ورفعت كافة الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى للتعامل 

امطار تضرب الدقهلية وعمليات شفط المياه مستمرة، فيتو

يأتي ذلك " تنفيذا لتكليفات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية" بالتعامل الفوري لكسح وشفط تجمعات مياه الامطار بمدن واحياء ومراكز وقري المحافظة منذ الصباح  من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي..

امطار تضرب الدقهلية وعمليات شفط المياه مستمرة، فيتو

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سقوط امطار،وفى اطار التكليفات والمتابعة المستمرة  للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن..

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امطار تضرب الدقهلية وعمليات شفط المياه مستمرة، فيتو

ففي محافظة الدقهلية وعقب سقوط الامطار صباح اليوم بمدن واحياء وقري المحافظة  تم التعامل الفوري لكسح  وشفط مياة الامطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة.. 

وأكد " مختار" علي ان هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة تواجد تجمعات امطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين...  

امطار تضرب الدقهلية وعمليات شفط المياه مستمرة، فيتو

والجدير بالذكر انه قد تعرض عدد من مدن ومراكز وقري محافظة الدقهلية صباح اليوم لسقوط الامطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز ونواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم اعمال كسح وشفط تجمعات الامطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء.. 

هذا وقد أكد"مختار"علي اهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء  وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة..

امطار تضرب الدقهلية وعمليات شفط المياه مستمرة، فيتو

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال  بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

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