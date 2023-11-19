النيابة تطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية حفل المنصورية

طالبت النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “حفل المنصورية”، بتهمة استعراض القوة والتعدي بالضرب علي حاضري الحفل.

وقال ممثل النيابة إن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم وليس جريمة واحدة وفقا لما هو ثابت من أوراق التحقيق وأقوال الشهود وما وثقته كاميرات المراقبة، حيث توجهوا ضمن حشد كبير من الأهالى إلى الفيلا، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد الطلبة والطالبات المشاركين فى الحفل، ثم اعتدوا عليهم بالضرب وأتلفوا عددا من السيارات الخاصة.

وكانت محكمة شمال الجيزة قد بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية حفل المنصورية.

التفاصيل الكاملة لقضية حفل فيلا المنصورية

حفلة المنصورية قضية شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، وكانت بداية الأزمة بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

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وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وأجرت تحرياتها واستمعت لعدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا الكائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

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وفي يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في قضية حفل المنصورية المقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفلة تم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة بدون إبلاغ السلطات الأمنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى حدوث فوضى واضطراب في نهاية الحفل.

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الاتهامات الموجهة باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل

وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين أحمد.ف، سعيد ف، محمد ع، إسلام س، ياسر س، محمد.ع، مسعد.ع، أشرف.ع، عطية.أ، أنور.ع، محمد.ف، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل محل الواقعة، ومن بينهم إناث، حال حملهم أدوات اعتداء، وكذا إحرازهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.