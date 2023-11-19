أول تعاون بين رمضان ومحمد دياب، وبدء التحضيرات لتصوير مشاهد فيلم أسد أسود

يستعد الفنان محمد رمضان لدخول لوكيشن تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابع تاريخي أكشن ويحمل اسم “أسد أسود” خلال مطلع الشهر المقبل..

وهو العمل الذي جعله يُأجل طرح الموسم الثاني من مسلسل “جعفر العمدة” خلال العام المقبل مستبدلًا إياه بالفيلم الذي يعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بملسلسل مارفل moon knight.

أسد أسود القصة والأبطال

و الفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة، شارك فى بطولة أسد أسود كل من شريف سلامة وماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم من السودان كمحمود السراج وإسلام مبارك.

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ومن المقرر عرض الفيلم فى موسم صيف 2024.

الفنان محمد رمضان

فى سياق آخر، رُفع فيلم ع الزيرو للفنان محمد رمضان ونيللي كريم من دور العرض السينمائي بمصر، وهو الفيلم الذي انطلق عرضه مؤخرًا بعد فيلمه الأخير “هارلي”.

إيرادات فيلم ع الزيرو

واكتفى فيلم ع الزيرو الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم بإيرادات بلغت 72 جنيًها في شباك التذاكر فى آخر ليالي عرضه. ليصل إجمالى إيراداته حتي الآن 13مليونا و522 ألف جنيه خلال 28 يوم عرض بالسينمات المصرية مما جعله من أوائل الأفلام التى يتم إستبعدها عن المنافسة بالسوق المصري.

أبطال فيلم ع الزيرو

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

وكان الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، علق على مطالبة أحد المحامين لـ الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان من باب معارضة العمل للقيم الدينية وترويجه للجريمة والتشجيع على تقليدها.

منع فيلم ع الزيرو من العرض

وقال المنتج مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"أول مرة أفهم إن حد ما شافش الفيلم وطالع يهاجمه ويطالب بمنعه من العرض".

وأضاف: "تجارة الأعضاء البشرية مشهورة في العالم كله وفيه عصابات متخصصة في تجارة الأعضاء وأنا طبيب بشري وعارف بيعملوا إيه".

البداية الحقيقية لمحمد رمضان

ولفت: فيلم “ع الزيرو” عمل رد فعل عظيم وهذه هي البداية الحقيقية لـمحمد رمضان، معقبًا: "الفيلم بيحكي عن شخص بيقع ضحية لعصابات تجارة الأعضاء وبيخوض رحلة طبيعية، ونحن لا نروج على الإطلاق لتجارة الأعضاء البشرية على الإطلاق".

الرقابة على المصنفات الفنية

وأشار الى: "الرقابة على المصنفات الفنية في منتهى الوعي ولو كانت ترى أن العمل غير مناسب لما وافقت على عرضه".