أسعار الخضراوات اليوم، البسلة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 14 جنيهًا، الكوسة من سعر 3 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

Advertisements

وبلغ سعر باذنجان رومي من 1 إلى 2.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 7.5 جنيه، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات، جزر بدون عروش من 4 إلى 10 جنيهات، باذنجان أبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 5.5 إلى 8.5 جنيه، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 26 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 6 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 5.5 إلى 8.5 جنيه، فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 16 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 2.5 إلى 6 جنيهات، بسلة من 10 إلى 22 جنيهًا، كيلو الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار صوب من 7 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، البامية من 29 إلى 33 جنيهًا، سبانخ 10 إلى 12 جنيهًا، البطاطا سعر من 3 إلى 6.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر ليمون بلدي من 5 إلى 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

بلغ سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه.