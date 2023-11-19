الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

انقسام أمريكي بسبب دعم بايدن لإسرائيل في حربها علي غزة

بايدن،فيتو
بايدن،فيتو

أدى دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل في حربها على حماس إلى انقسام داخل الولايات المتحدة لاسيما مع ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار.

انقسام امريكي داخلي

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، لقد تعزز الانطباع بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا يستمع حقًا للأمريكيين، ويستمر في رفض أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار بينما تظل حماس غير مهزومة والإسرائيليون محتجزون كرهائن.

ويشير استطلاع جديد إلى أن 68 بالمئة من الأمريكيين يريدون وقف إطلاق النار، بينما يعتقد ما يقرب من 40 بالمئة أن بايدن يجب أن يعمل "كوسيط محايد" بدلًا من العمل كمدافع عن إسرائيل.

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وتكشف استطلاعات الرأي نتائج مخيبة بالنسبة لبايدن قبل عام من الانتخابات الأميركية لا سيما وأنه يخسر الدعم العربي والإسلامي في الولايات المتأرجحة بظل دعمه الكبير لإسرائيل في الحرب الأخيرة.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة مستقبَلا تحت "سلطة فلسطينية متجددة"، متوعدا بفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية

إعادة توحيد غزة والضفة


وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست "ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل بنية حكم واحدة، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة" بعد إنهاء حكم حماس في القطاع الذي تحكمه منذ 2007، في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

وقبل وقت سابق قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار.

اتفاق بشأن الهدنه 

وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وأكد مسؤول أمريكي ثان بأنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق.

كانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية لوقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام مقابل إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق".

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إسرائيل الرئيس الأمريكى الرئيس الامريكي جو بايدن الضفة الغربية الفلسطينيين الولايات المتحدة

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