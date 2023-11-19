بعد المثلث الأحمر، أفيخاي أدرعي يواصل استفزازه لحماس بسرقة الدائرة الزرقاء

يبدو أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي مولع بالأشكال الهندسية الملونة.

سرقة الاشكال الهندسية

فبعد المثلث الأحمر الذي استعمله في تغريداته السابقة للدلالة على مواقع ومراكز حماس التي دمرتها القوات الإسرائيلية وفق زعمه، انتقل المتحدث الذي يصفه الكثير من متابعيه بالمستفز، إلى المثلث الأحمر.

فعبر فيديوهات نشرها على إكس، استعمل أفيخاي الذي يتحدث العربية بطلاقة هذا المثلث للدلالة على الضربات التي استهدفت قادة في حماس.

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ابن اليهودية

أما اليوم فلجأ الرجل الذي وصف نفسه يومًا بـ "ابن اليهودية" إلى الدائرة الزرقاء للتركيز على الضربات والغارات التي تشنها بلاده على قطاع غزة!

إلا أن تلك التغريدة كما سابقاتها لم تمر مرور الكرام.

سرقة ثانية في أيام

فقد اتهمه العديد من المعلقين على حسابه في "أكس" (تويتر سابقا) بأنه سرق في البداية المثلث الأحمر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والتي تستعمله غالبا في فيديوهاتها، ليسرق ثانية الدوائر الزرقاء أيضا!

فمنذ تفجر الحرب العنيفة في السابع من أكتوبر، اشتعل بين الطرفين صراع من نوع آخر أيضا على مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

ودأبت حماس على توثيق الأهداف التي تستهدفها باستعمال "المثلث الأحمر"، حتى أصبح هذا الرمز مرتبطا بها وبالمتحدث باسم القسام "أبو عبيدة" إلى حد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن أدرعي بدأ منذ الأسبوع الماضي يرد على "حرب الفيديوهات" هذه بنفس الطريقة مستخدمًا المثلثات "الزرقاء والحمراء".. والآن الدائرة الزرقاء.

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