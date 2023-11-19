تل أبيب: حماس لم تعلم مسبقا بحفل "نوفا"، ونيران صديقة أصابت المحتفلين

وشهد شاهد من أهلها، كشف الإعلام الإسرائيلي عن أن تقييما في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رجح ألا يكون مقاتلو حماس على معرفة مسبقة بمهرجان نوفا الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس ريعيم، حين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، وقرروا استهداف الحفل بشكل عفوي.

ووفق صحيفة "هآرتس" يستند التقييم إلى التحقيقات مع الموقوفين من حماس وتحقيق الشرطة في الحادث، من بين أمور أخرى، والتي تكشف أن مسلحي حماس كانوا يعتزمون التسلل إلى رعيم وغيرها من الكيبوتسات القريبة من حدود غزة.

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مروحية قتالية تابعة لجيش الاحتلال أصابت المشاركين

حسب مصدر في الشرطة، يشير التحقيق أيضا إلى أن مروحية قتالية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث، وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، ويبدو أنها أصابت أيضًا بعض المشاركين في المهرجان.

وكما ذكرت الشرطة، فقد قُتل 364 شخصًا في المهرجان. ويقدر مسؤولون أمنيون كبار أن حماس اكتشفت أمر الحفل من خلال طائرات بدون طيار أو مظلات، وتوجه مقاتلو الحركة إلى المكان باستخدام نظام الاتصالات الخاص بهم.

الكاميرات الخاصة بمقاتلي حماس

وأضافت "هآرتس" أن مقطع فيديو من إحدى الكاميرات الخاصة بمقاتلي حماس، أظهر صوتا يسأل إسرائيليا أسيرا عن الاتجاهات إلى ريعيم.

وقالت الصحيفة إن إحدى النتائج التي تعزز هذا التقييم، بحسب الشرطة وشخصيات أمنية رفيعة أخرى، هي أن مقاتلي حماس الأوائل وصلوا إلى الموقع من شارع 232، وليس من اتجاه الحدود. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمصادر الشرطة، كان من المقرر أصلا إقامة الحفل يومي الخميس والجمعة، مع إضافة يوم إضافي يوم السبت بقرار اتخذ يوم الثلاثاء من ذلك الأسبوع، بناء على طلب المنظمين.

حماس لم تكن على علم بالحدث

ويدعم التغيير الذي حدث في اللحظة الأخيرة التقييم بأن حماس لم تكن على علم بالحدث.. ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في الشرطة: "حضر هذا الحدث، وفقًا لتقديراتنا، حوالي 4400 شخص، تمكنت الغالبية العظمى منهم من الفرار بعد قرار تفريق الحدث الذي تم اتخاذه بعد أربع دقائق من الهجوم الصاروخي".

ويوضح تحليل الشرطة أن العديد من الحاضرين في المهرجان تمكنوا من الفرار لأنه تقرر إيقاف الحفل قبل نصف ساعة من سماع إطلاق النار لأول مرة.