الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تل أبيب: حماس لم تعلم مسبقا بحفل "نوفا"، ونيران صديقة أصابت المحتفلين

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

وشهد شاهد من أهلها، كشف الإعلام الإسرائيلي عن أن تقييما في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رجح ألا يكون مقاتلو حماس على معرفة مسبقة بمهرجان نوفا الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس ريعيم، حين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، وقرروا استهداف الحفل بشكل عفوي.

ووفق صحيفة "هآرتس" يستند التقييم إلى التحقيقات مع الموقوفين من حماس وتحقيق الشرطة في الحادث، من بين أمور أخرى، والتي تكشف أن مسلحي حماس كانوا يعتزمون التسلل إلى رعيم وغيرها من الكيبوتسات القريبة من حدود غزة.

Advertisements

مروحية قتالية تابعة لجيش الاحتلال أصابت المشاركين

حسب مصدر في الشرطة، يشير التحقيق أيضا إلى أن مروحية قتالية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث، وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، ويبدو أنها أصابت أيضًا بعض المشاركين في المهرجان.

وكما ذكرت الشرطة، فقد قُتل 364 شخصًا في المهرجان. ويقدر مسؤولون أمنيون كبار أن حماس اكتشفت أمر الحفل من خلال طائرات بدون طيار أو مظلات، وتوجه مقاتلو الحركة إلى المكان باستخدام نظام الاتصالات الخاص بهم.

الكاميرات الخاصة بمقاتلي حماس

وأضافت "هآرتس" أن مقطع فيديو من إحدى الكاميرات الخاصة بمقاتلي حماس، أظهر صوتا يسأل إسرائيليا أسيرا عن الاتجاهات إلى ريعيم.

وقالت الصحيفة إن إحدى النتائج التي تعزز هذا التقييم، بحسب الشرطة وشخصيات أمنية رفيعة أخرى، هي أن مقاتلي حماس الأوائل وصلوا إلى الموقع من شارع 232، وليس من اتجاه الحدود. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمصادر الشرطة، كان من المقرر أصلا إقامة الحفل يومي الخميس والجمعة، مع إضافة يوم إضافي يوم السبت بقرار اتخذ يوم الثلاثاء من ذلك الأسبوع، بناء على طلب المنظمين.

حماس لم تكن على علم بالحدث

ويدعم التغيير الذي حدث في اللحظة الأخيرة التقييم بأن حماس لم تكن على علم بالحدث.. ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في الشرطة: "حضر هذا الحدث، وفقًا لتقديراتنا، حوالي 4400 شخص، تمكنت الغالبية العظمى منهم من الفرار بعد قرار تفريق الحدث الذي تم اتخاذه بعد أربع دقائق من الهجوم الصاروخي".

ويوضح تحليل الشرطة أن العديد من الحاضرين في المهرجان تمكنوا من الفرار لأنه تقرر إيقاف الحفل قبل نصف ساعة من سماع إطلاق النار لأول مرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإعلام الإسرائيلي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صحيفة هآرتس غزة الاراضي الاسرائيلية جيش الإحتلال الإسرائيلي كيبوتس ريعيم

مواد متعلقة

نكبة غزة.. «فيتو» تكشف لغز حكام القطاع الجدد ومخطط الصهاينة والأمريكان لتصفية القضية الفلسطينية.. دبلوماسيون: تطويق «حماس» وتدميرها خطوة أولى في تصفية المقاومة المسلحة

حماس تفجر مفاجأة بعد تهديد إسرائيل باغتيال قادة الحركة في قطر

الأكثر قراءة

اليوم، نظر دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، انخفاض الحرارة، وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية

تل أبيب: حماس لم تعلم مسبقا بحفل "نوفا"، ونيران صديقة أصابت المحتفلين

نشرة الأخبار، الاحتلال يقتحم جنين، استشهاد والدة لاعب السكة الحديد وأخته في غزة، "التموين" تحدد موعد انتهاء أزمة السكر

سر احتفاظ بوسي بصورها مع هشام ربيع رغم الطلاق

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها مباراة سيراليون ومصر

تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بجلسة البرلمان، اليوم

إليسا تزور مقر روتانا مجددا على هامش حفلها في موسم الرياض

Advertisements

منوعات

المزيد

ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

مشهد يدمي القلوب، قوات الاحتلال تمنع سيارة إسعاف من المرور، وتجبر طاقمها على الترجل (فيديو)

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية