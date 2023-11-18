محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية بمطار العريش
وصلت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مطار العريش الدولي، حيث كان في استقبالها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية بمطار العريش
واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش وإعادة ايصالها الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء.
ومن المنتظر ان تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية بجولة في محافظة شمال سيناء وتفقد معبر فح البري وتفقد المساعدات وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة.
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