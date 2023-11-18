السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مجمع البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية إلى جنوب سيناء

قافلة مجمع البحوث
قافلة مجمع البحوث الإسلامية،فيتو

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم قافلة توعوية شاملة إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

مجمع البحوث الإسلامية 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن المجمع يعمل على التوعية بالقضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

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أضاف عياد أن برنامج عمل القافلة يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المقدسات، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

قافلة الأزهر إلى جنوب سيناء 

من جانبه قال د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن خطة عمل القافلة لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما تقوم بتنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية إضافة إلى المقاهي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد مجموعة من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

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