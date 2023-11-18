السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جمعية منتجي البطاطس تطالب مستوردين التقاوي بوضع هامش ربح منطقي

محصول البطاطس، فيتو
محصول البطاطس، فيتو

قال المحاسب أحمد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إن سعر طن تقاوي البطاطس في الوقت الحالي يتراوح ما بين 55 ألف إلى 60 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الأسعار زادت بنسبة 50% عن الموسم الماضي، وذلك تأثرا بموجات الزيادة التي ضربت كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بداية من سعر إيجار الفدان وصولا إلى المبيدات والأسمدة والتقاوي وغيرها من المستلزمات الأساسية لعملية الإنتاج الزراعي.

وأضاف الشربيني في تصريحات لـ فيتو  أن الأسعار المرتفعة لمحصول البطاطس في الأسواق ستدفع المزارعين إلى زراعة مساحات تفي بالاستهلاك المحلي، لافتا إلى أن ظاهرة احتكار استيراد التقاوي انتهت خلال العامين الماضيين بعد فتح الباب أمام كثيرين للاستيراد، لكن يجب على المستوردين والتجار وضع هامش ربح منطقي ومناسب، للمساهمة في طرح التقاوي بأسعار تناسب المزارعين الصغار الذين هم عصب الإنتاج الزراعي في مصر.

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وأكد أن ما يتردد عن دعوات لمقاطعة المزارعين زراعة البطاطس بسبب أسعار التقاوي لا وجود له على أرض الواقع، وأن المزارع المصري ضرب المثال طوال التاريخ في الوطنية وفي مساندة الدولة والمجتمع في توفير احتياجاته الأساسية من المنتجات الزراعية، ويجب أن يتم النظر إلى المزارعين بشكل مختلف كأهم عناصر الإنتاج المحلي في مصر، كونهم أول يفي باحتياجات الدولة من الغذاء ويخفضون من فاتورة الاستيراد، ويجب أن يتم إعادة النظر في الدعم الموجه للمزارعين وزيادته ليتمكنوا من زيادة إنتاجهم بشكل أكبر.

ولفت الشربيني إلى أن ملف مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى من أكثر الملفات تعقيدًا داخل القطاع الزراعى، وأشدها أثرا في هروب الاستثمارات الزراعية، مناشدا القيادة السياسية بضرورة وضع حد لعشوائية إدارة سوق المبيدات والأسمدة والتقاوى والذي يشهد تسعيرا غير منطقى وغير أخلاقي لمدخلات الإنتاج تتسبب فى تغير أسعارها خلال أيام بل وتتضاعف فى بعض الأحيان، مع أنها عصب الإنتاج الزراعى.

وأشار إلى انتشار الأسمدة والمبيدات والبذور المغشوشة التى تتسبب بشكل دائم فى خسائر للمزارعين دون وجود ضابط لذلك، مع ضرورة وضع حد أقصى للربح من تجارة مدخلات الإنتاج لتوفيرها بأسعار منطقية ومناسبة أمام المستثمرين والمزارعين.

وتابع: فى حالة تهيئة بيئة الاستثمار الزراعى فى مصر فسنكون على بداية الطريق للعمل على بدء خطة للتوسع فى التصنيع الزراعى وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة للمنتج الزراعى، ما يتطلب أيضًا طرح تسهيلات أكبر للمستثمرين فى هذا المجال كونه قادر على زيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الإنتاج القومى بقيمة الضعف على الأقل وفى فترة وجيزة.

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