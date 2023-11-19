الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

16 بالمائة زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي عام 2022

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيتو

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 %. 

وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي: 

1- ليبيـــا: بلغــت قيمــة الصادرات (1215 مليون دولار) بنسبة  19.2% من إجمالي التكتل.
2- السودان: بلغـت قيمـة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبة 14.7 % من إجمالي التكتل.
3- المغرب: بلغــت قيمــة الصادرات  (822 مليون دولار) بنسبة 13.0% من إجمالي التكتل.
4- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (718 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل.
5- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبة 5.6 % من إجمالي التكتل.

Advertisements

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.
2- ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.
3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 ملايين دولار) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.

ثانيا: الواردات:

- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الأفريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل  1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها  16.0 %.
- تركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي: 

1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبة 22.7 % من إجمالي التكتل.
2- السودان: بلغــت قيمــة الواردات (505 ملايين دولار) بنسبة 21.8% من إجمالي التكتـل.
3- زامبيــا: بلغــت قيمــة الواردات (314 مليون دولار) بنسبة 13.6 % من إجمالي التكتل.
4- كينيا:  بلغت قيمة الواردات  (308 ملايين دولار) بنسبة 13.3 % من إجمالي التكتل.
5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبة 5.8  %  من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.
- حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 ملايين دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.
- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 ملايين دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.

الجهاز المركزي يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقي لعام 2023

الإحصاء: 7.5% زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2022-2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي الواردات

مواد متعلقة

الجهاز المركزي يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقي لعام 2023

الإحصاء: 7.5% زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2022-2023

الأكثر قراءة

الانفلات الأمني في ليبيريا أزمة كبرى تواجه منتخب مصر أمام سيراليون بتصفيات المونديال

أسعار التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون بتصفيات المونديال

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بالفقر وضياع المال وسوء العاقبة

دوري أبطال إفريقيا، التشكيل المتوقع للأهلى أمام ميدياما

غدا، حسين لبيب يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع بالنادي

رئيس إسكان البرلمان يستعرض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بالفقر وضياع المال وسوء العاقبة

ما تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية