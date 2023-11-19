16 بالمائة زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي عام 2022

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- ليبيـــا: بلغــت قيمــة الصادرات (1215 مليون دولار) بنسبة 19.2% من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغـت قيمـة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبة 14.7 % من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغــت قيمــة الصادرات (822 مليون دولار) بنسبة 13.0% من إجمالي التكتل.

4- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (718 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل.

5- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبة 5.6 % من إجمالي التكتل.

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وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.

2- ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.

3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 ملايين دولار) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.

ثانيا: الواردات:

- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الأفريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل 1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.0 %.

- تركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبة 22.7 % من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغــت قيمــة الواردات (505 ملايين دولار) بنسبة 21.8% من إجمالي التكتـل.

3- زامبيــا: بلغــت قيمــة الواردات (314 مليون دولار) بنسبة 13.6 % من إجمالي التكتل.

4- كينيا: بلغت قيمة الواردات (308 ملايين دولار) بنسبة 13.3 % من إجمالي التكتل.

5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبة 5.8 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.

- حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 ملايين دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.

- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 ملايين دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.