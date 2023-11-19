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محافظات

تداول 574 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أكتوبر الماضي

موانئ البحر الأحمر،
موانئ البحر الأحمر، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر عن تداول 574 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أكتوبر الماضي وتحقيق الصادرات طفرة عن الواردات بنسبة زيادة 145 % خلال نفس الفترة وزيادة بنسبة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

تداول 574 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أكتوبر الماضي

أعلنت المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 574 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي حيث سجلت الصادرات 408 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 166 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 14 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، سفاجا، نويبع.

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حيث شهد ميناء سفاجا تداول 397 ألف طن بضائع بكمية وارد 123 ألف طن وصادر 274 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 63 ألف طن بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 20 ألف طن وصادر 43 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 426% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

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